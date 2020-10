Jednání o podobě koalice se v Olomouckém kraji protáhne

Dnes se sešli znovu s Piráty a STAN, ve čtvrtek bude ODS jednat se Spojenci. V případě dohody by tyto tři strany měly získat v 55členném zastupitelstvu 32 křesel.

S Piráty dnes ODS jednalo po volbách podruhé. "Malinko jsme se posunuli, ale ne zas tak, že by bylo něco význačně jasného. Piráti a starostové ODS učinili konkrétnější nabídku týkající se jejich zastoupení v radě, jejich představa se docela lišila od té naší," řekl dnes ČTK lídr Pirátů s STAN Josef Suchánek. Podotkl, že ačkoliv má být případné spojenectví třístranné, na přání ODS jednali bez Spojenců."Sbližovat se to bude zřejmě delší dobu, budeme si jen přát, že to dopadne dobře. Garantovat se nedá nic," doplnil Suchánek. Podle něj dohoda do konce týdne nepadne. Strany se předběžně domluvily, že by se mohly sejít ještě o víkendu po regionální radě.

Nabídku ohledně rozložení sil v radě Suchánek nechtěl specifikovat. Podle zjištění ČTK si však ODS na jednání nárokovala post hejtmana. Krajský šéf ODS Michal Zácha odmítl konkrétní požadavky komentovat s tím, že jednání jsou otevřená. Jednotlivě jednání vedou podle něj proto, aby se od každého subjektu dozvěděli jejich představy. "Zahájili jsme druhé kolo vyjednávání podle toho, jak který subjekt nás osloví. Pokud ve čtvrtek proběhne schůzka se Spojenci, měli bychom mít pohromadě to, co předložíme regionální radě, aby zaujala zase nějaké stanovisko," doplnil Zácha.

V případě vytvoření koalice ODS, Spojenci-Koalice pro Olomoucký kraj a Pirátů se STAN by politici obešli vítězné hnutí ANO, které získalo 18 mandátů. Případná menšinová koalice ODS s ANO by měla 25 hlasů a závisela by na podpoře dalších politických subjektů v zastupitelstvu, spekulovalo se o SPD, která má pět zastupitelů. ODS však spolupráci s SPD v pondělí po regionální radě vyloučila. Náklonnost k SPD nemá ani hnutí ANO, řekl ČTK v neděli jejích lídr a dosavadní hejtman Ladislav Okleštěk.

V předchozích čtyřech letech v Olomouckém kraji vládlo vítězné hnutí ANO společně s ČSSD a ODS. Sociální demokracie se ale letos do krajského zastupitelstva nedostala.