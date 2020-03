Koronavirus v Česku: Zákaz akcí nad 100 účastníků, zavřou se školy

Mateřských škol se zrušení výuky od středy nebude týkat, uvedl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Nejde podle něj o velké kolektivy dětí, navíc by to mělo dopad na rodiče.

Podle statistik ministerstva školství je v ČR kolem 4200 základních, 1300 středních a 170 vyšších odborných škol. Do základních škol chodilo loni zhruba 941.000 dětí, do středních 420.800 a do vyšších odborných škol 18.400 žáků. Učilo je celkem kolem 127.000 pedagogů. Vysoké školy studovalo loni přibližně 289.000 lidí.

Opatření bude vláda vyhodnocovat podle vývoje situace, uvedl Vojtěch na dotaz, na jak dlouho mají být školy uzavřeny. Po tiskové konferenci mluvil nezávazně o týdnu, spíše dvou týdnech. Učitelů se opatření podle něj týkat nebude. Mohou vyučovat například přes internet, uvedl. Rozhodnutí se týká všech základních a středních škol, i těch, kam chodí málo dětí.

Rodiče si budou moci podle ministra vzít na hlídání malých dětí ošetřovné, protože jde o mimořádné opatření. Podle ministra by se ale věc neměla týkat mnoha rodin, možná těch s prvňáky a druháky. O věci budou jednat zástupci vlády se zaměstnavateli.

"Chceme, aby lidi chodili do práce, aby ekonomika šlapala. To je základ," zdůraznil Babiš s tím, že pak mají být rodiče doma s rodinou. Odpověděl tak na dotaz, zda vláda zvažovala dopad na zaměstnavatele při uzavření škol. Opatření má podle něj zabránit lavinovému šíření nákazy, jak se stalo v Itálii.

Podle Vojtěcha je nutné být aktivní hned na začátku epidemie. V Česku v úterý testy prokázaly koronavirus u člověka, u kterého se neví, kde se nakazil. Šlo o taxikáře, hygienici budou jeho pasažéry hledat.

Uzavření škol se podle Vojtěch zřejmě netýká Základních uměleckých škol, omezení tohoto typu škol je podle Babiše ještě třeba zvážit. Porušení opatření podléhá podle Vojtěcha stejným pokutám jako v případě nedodržování karantény, protože jde o mimořádné optření vyhlášené ministrem. Maximálně může dosáhnout třech milionů.

Stát zakáže akce nad 100 účastníků

Stát kvůli novému koronaviru zakáže ode dnešních 18:00 akce nad 100 účastníků. Zákaz se týká divadelních, hudebních, filmových a dalších představení, stejně tak sportovních či náboženských akcí, a to veřejných i soukromých s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob. Opatření bude platit do odvolání. Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů, řekl Babiš.

"Stát zatím neuvažuje o tom, že by byly zavírány restaurace či nákupní centra," řekl Vojtěch. Problémem jsou podle něj jednorázové akce.

Druhé mimořádné opatření od zítřka zakazuje osobní účast studentů na výuce na základních, středních i vyšších školách. Výuka však zrušena nebyla, přednášky tak mohou být zprostředkovány například na dálku. pic.twitter.com/pZKSZHD5pT — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 10, 2020

"Toto, o čem hovoříme a na co se to vztahuje, jsou nějaké jednorázové akce, kde je najednou poměrně velký počet lidí," řekl Vojtěch. "Nejsou to zařízení, kde se ti lidé mění v čase, procházejí a podobně, jako jsou nákupní centra, wellness centra. Problém je, pokud se lidé koncentrují na jednom místě v rámci plesu, taneční akce, společenské události, sportovní události. Nejsou až takový problém místa, kde lidé korzují," doplnil ministr. Hokejové a fotbalové ligy by se mohly konat bez diváků.

Při porušení všech mimořádných opatření vydaných ministerstvem zdravotnictví hrozí pokuta až tři miliony korun. "Je to sankce podle zákona o ochraně veřejného zdraví," řekl Vojtěch. Stejná pokuta hrozí v případě, že lidé poruší dvoutýdenní karanténu, kterou jim nařídí krajská hygienická stanice či praktický lékař.