Po pandemii poroste nezaměstnanost, v nouzi jsou desetitisíce lidí, říká pro EZ šéf Podnikatelských odborů

Vláda přišla s celou řadou opatření. Například připravila úlevy živnostníkům v hrazení sociálního a také zdravotního pojištění či pozastavení EET. Jsou podle vás tyto návrhy dostatečné?

Celou řadu opatření má vláda pro všechny, zaměstnanci počínaje a velkými firmami konče, jen ne pro OSVČ. Těm jen dala možnost čerpat ošetřovačky, tedy jen napravila dosavadní donebevolající nespravedlnost, a odpustila jim sociální pojištění. Odpustit živnostníkům sociální pojištění v době, kdy nemají žádné příjmy je stejné, jako byste dali prášek proti bolesti člověku, který má rozdrcenou nohu. Je to málo účinné a toho člověka to nezachrání. A pozastavení EET v době, kdy nejsou tržby, je trochu laciné gesto.

Podnikatelské odbory opakovaně a velmi důrazně žádaly vládu především o to, aby odsunula květnové spuštění 3. a 4. vlny EET. Bylo by zvrácené chtít po řemeslnících, kosmetičkách, kadeřnicích nebo lékařích, aby si v době krize - a mnozí bez příjmu - pořizovali nové pokladny EET a učili se s nimi zacházet. Ovšem to nemění nic na tom, že Podnikatelské odbory trvají na úplném zrušení EET.

Jste s vládou v nějakém kontaktu? Konzultujete s nimi další možná opatření, která by ulevila podnikatelům či živnostníkům?

My jsme s vládou ve velmi intenzivním kontaktu, ale vláda s námi ne. Píšeme vládě, jednotlivým ministrům i premiérovi dopisy, žádosti, vysvětlujeme, argumentujeme, požadujeme. Jediný, kdo odpovídá, je ministr Karel Havlíček, a toho si cením. Nás v Podnikatelských odborech ovšem těší, že to, na co jsme už před dvěma týdny začali upozorňovat, se začíná nyní dít. Těší nás, že slova, která opakujeme stále dokola, zaznívají z projevů v Poslanecké sněmovně nebo od ministrů. Víme, že bez našeho tlaku na vládu, by dodnes její ochota pomoci živnostníkům byla mizivá.

Jaké další kroky by podle vás měl stát učinit, aby podnikatele podpořil? Co by mělo přijít například v příštích dnech a co v řádu týdnů či měsíců?

Stát musí živnostníkům nejprve pomoci přežít. K tomu jim musí dát to, co dává všem zaměstnancům, tedy zajištěný alespoň minimální příjem.( (pozn. redakce: rozhovor vznikl dříve, než vláda oznámila, že OSVČ, které jsou postiženy nařízeními vlády, budou dostávat po dobu trvání protikoronavirových opatření 15.000 korun měsíčně) Těm, kteří se ocitli zcela bez prostředků a navíc mají neodkladné náklady, musí stát poskytnout jednorázovou a rychlou podporu v nouzi. To jsou opatření k okamžitému přežití.

A hned musí následovat další kroky k zajištění přežití budoucího. Pro ekonomiku země a zdraví společnosti je třeba zachovat malé a střední firmy a živnosti. Stát jim musí pomoci zvládnout nezbytné náklady alespoň v prvních měsících po krizi.

Potom musí stát vytvořit prostředí pobízející k spotřebě, k tomu, aby lidé utráceli peníze tady u nás, v České republice. Budeme vládě navrhovat několik opatření, která máme zpracována v materiálu s názvem Prosperita25. Například budeme po státu chtít, aby snížil zdanění malých podnikatelů a živnostníků, především mimo velká centra a aby výrazně podpořil lokální odběratelsko-dodavatelské vztahy.

Řada živnostníků musela zavřít provozovny, některým hrozí, že po ukončení opatření kvůli koronaviru už znovu neotevřou. Dokážete odhadnout, kolik z nich je opravdu v existenční krizi?

Máme samozřejmě jen hrubé odhady, ale předpokládáme, že o existenci, tedy v stavu nouze se nacházejí malé desítky tisíc živnostníků a malých podnikatelů. Ale nepochybujeme o tom, a máme takové zprávy, že o přežití jde i mnoha středně velkým firmám.

Jak se to vše podle vás může podepsat na nezaměstnanosti v ČR?

Vláda deklaruje velkou snahu udržet zaměstnanost na co nejvyšší úrovni. Bude dobře, když se jí to bude dařit, ale zvýšení míry nezaměstnanosti se téměř jistě nedá zabránit. Pokud se budeme krátce po krizi pohybovat mezi 4 a 5% nezaměstnanosti, viděl bych to jako velký úspěch.

Určitě se na vás obracejí živnostníci a podnikatelé. Jak jim vlastně dnes můžete pomoci? Máte pro ně nějaké rady, jak současnou situaci zvládnout?

Živnostníci a podnikatelé oceňují především to, že se za ně bijeme. Podnikatelské odbory hájí práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu, který je utlačuje a diskriminuje. Pro podnikatele a živnostníky je důležité, že se nebojíme státu postavit, že netaktizujeme a nevedeme politiku ústupků. A dávají nám svou náklonnost i vděk za takovou práci najevo tím, že se k nám hlásí. Jen za poslední tři týdny k nám přišlo přes 3000 nových členů. To není tím, že je koronakrize, to je tím, jak se v té krizi Podnikatelské odbory chovají.

Zatím není jasné, kdy všemožná omezení skončí. Přesto se zeptám – dokážete odhadnout, jak dlouho bude trvat, než se situace podnikatelů a živnostníků vrátí do stavu před rozšířením nákazy Covid-19?

Možná se už nikdy zcela nevrátíme do původního stavu. Společnost se takovou krizí vždy promění. Ne vše bude vidět na první pohled, ale jistě se začnou více používat moderní technologie; automatizace, digitalizace a robotizace naberou na obrátkách a v neposlední řadě očekávám, že dojde i k přerozdělení trhu.

Pro nás je důležité pohlídat, že segment malého a středního podnikání a především živnostníků, nebude zmenšován, že zůstane přibližně stejně velký a pestrý, jako je dosud. Ačkoli jsem ateista, skoro bych řekl, k tomu nám dopomáhej Bůh.