ROZHOVOR | Macinka není kompetentní pro funkci šéfa diplomacie, Babiš je teď ve složité situaci, míní politoložka

Politoložka Daniela Ostrá z olomoucké Univerzity Palackého exkluzivně pro EuroZprávy.cz promluvila o SMS zprávách ministra zahraničních věcí Petra Macinky prezidentu Petru Pavlovi, které Hrad označil za vydírání. „I pokud se jedná o akt učiněný v rámci akutního zamlžení mysli nebo pod vlivem uvolněné atmosféry v nějakém restauračním zařízení, poukazuje to minimálně na to, že pan Macinka není kompetentní a způsobilý zastávat funkci šéfa české diplomacie,“ zdůraznila.
Jsou podle vás Macinkovy SMSky nějakou promyšlenou taktikou, jak přenést větší pozornost na nejmenování Filipa Turka ministrem, nebo spíše nepromyšleným krokem učiněným v afektu? Co by tak mohl na prezidenta mít, aby si dovolil psát podobné zprávy?
Nedomnívám se, že by mělo jít o promyšlenou taktiku. Jedná se o naprosto bezprecedentní jednání člena vlády, který se snaží prostřednictvím SMS zpráv vydírat prezidenta republiky. I pokud se jedná o akt učiněný v rámci akutního zamlžení mysli nebo pod vlivem uvolněné atmosféry v nějakém restauračním zařízení, poukazuje to minimálně na to, že pan Macinka není kompetentní a způsobilý zastávat funkci šéfa české diplomacie.
Macinka rovněž sdělil, že k takovému jednání má podporu od Babiše i Okamury. Je to podle vás pravda?
Zaznamenala jsem vyjádření Tomia Okamury, který se snažil Macinkovo chování zlehčovat a dávat jej do kontextu dlouhodobé problematické komunikace mezi vládou a Hradem. Rovněž sdělil, že v žádném případě za panem prezidentem nestojí, což není překvapivé, ale také nám to nic neříká o tom, zda disponoval informacemi o úmyslech svého koaličního partnera.
Na druhou stranu by pro mne bylo překvapivé, že by o takovém kroku věděl premiér Babiš, který si jako zkušený politik musí uvědomovat možné politické dopady takového chování a u kterého jsme v minulých měsících viděli spíše snahy o normalizaci vztahů s Petrem Pavlem.
Kdyby premiér skutečně povolil podobné praktiky, co to podle vás značí? Že se postupně propadáme do stadia mafiánského státu?
Andrej Babiš je v situaci, která je pro něj velmi složitá. Na jednu stranu potřebuje Motoristy pro udržení své vlády. Na stranu druhou se mu postupně díky tolerování kupících se skandálů Okamury nebo Motoristů rozpadá tak pečlivě budovaný obrázek silného lídra a premiéra. Další podstatnou věcí je, že Andrej Babiš si uvědomuje, jaké postoje vůči prezidentovi zastávají voliči ANO. Nemalá část z nich hlavu státu respektuje, tím se zásadně liší od voličů SPD nebo Motoristů. Ti nyní budou čekat od premiéra jasný krok.
Neočekával bych, že Babiš či Okamura přistoupí na to, že něco takového podpořili. Znamenalo by to, že by museli podstoupit politické kroky vůči Macinkovi – a tím pádem i Motoristům?
Existuje v podstatě jen jeden scénář, který by Babišovi dovolil postavit se Motoristům. Tím by byla situace, kdyby se dokázal dohodnout s ODS jako opoziční stranou o toleranci jeho menšinové vlády či jiné formě spolupráce – o tomto se ostatně spekuluje již několik týdnů. ODS by mohla tento krok komunikovat jako vlastní oběť, snahu odstavit od moci a vlivu Motoristy a SPD. Ale daný scénář je stále značně nepravděpodobný.
Spíše se dočkáme jen lehkého vyčinění Motoristům, Babiš nám zopakuje, že zahraniční politiku řídí on sám a s panem prezidentem se snaží mít dobré vztahy. A bude se snažit celou záležitost přejít. SPD neučiní žádné kroky, Tomio Okamura si pozici předsedy sněmovny až příliš oblíbil, aby ji ohrozil.
Je podle vás aktuálně ohrožena pozice Motoristů ve vládě? Jak může Macinka zachránit situaci? Omluví se, že dal telefon kolovat v hospodě?
Částečně jsem asi již odpověděla. Dokud bude Andrej Babiš Motoristy a SPD potřebovat, není pozice Motoristů ve vládě ohrožena. Babiš se bude muset ale začít více snažit své koaliční partnery mírnit, pokud nechce vypadat jako slabý premiér u svých voličů. A také je tu ještě jeden aspekt – Babišova vláda tvrdí, že veškeré kroky, které činí, dělá ve prospěch občanů, aby se zlepšil jejich každodenní život. Je otázkou, do jaké míry voliči ocení, že představitelé vlády ohrožují zahraniční a bezpečnostní politiku země jen pro nenaplněné osobní ambice pana Turka. Jak se to projeví ve vyšší kvalitě života voličů vládní koalice? Bude díky tomu Česko nejlepší zemí k životu na světě?
