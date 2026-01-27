ROZHOVOR | Macinka není kompetentní pro funkci šéfa diplomacie, Babiš je teď ve složité situaci, míní politoložka

Jakub Jurek

Jakub Jurek

27. ledna 2026 15:01

Petr Macinka na zasedání nové vlády
Petr Macinka na zasedání nové vlády Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Politoložka Daniela Ostrá z olomoucké Univerzity Palackého exkluzivně pro EuroZprávy.cz promluvila o SMS zprávách ministra zahraničních věcí Petra Macinky prezidentu Petru Pavlovi, které Hrad označil za vydírání. „I pokud se jedná o akt učiněný v rámci akutního zamlžení mysli nebo pod vlivem uvolněné atmosféry v nějakém restauračním zařízení, poukazuje to minimálně na to, že pan Macinka není kompetentní a způsobilý zastávat funkci šéfa české diplomacie,“ zdůraznila.

Jsou podle vás Macinkovy SMSky nějakou promyšlenou taktikou, jak přenést větší pozornost na nejmenování Filipa Turka ministrem, nebo spíše nepromyšleným krokem učiněným v afektu? Co by tak mohl na prezidenta mít, aby si dovolil psát podobné zprávy?

Nedomnívám se, že by mělo jít o promyšlenou taktiku. Jedná se o naprosto bezprecedentní jednání člena vlády, který se snaží prostřednictvím SMS zpráv vydírat prezidenta republiky. I pokud se jedná o akt učiněný v rámci akutního zamlžení mysli nebo pod vlivem uvolněné atmosféry v nějakém restauračním zařízení, poukazuje to minimálně na to, že pan Macinka není kompetentní a způsobilý zastávat funkci šéfa české diplomacie. 

Macinka rovněž sdělil, že k takovému jednání má podporu od Babiše i Okamury. Je to podle vás pravda?

Zaznamenala jsem vyjádření Tomia Okamury, který se snažil Macinkovo chování zlehčovat a dávat jej do kontextu dlouhodobé problematické komunikace mezi vládou a Hradem. Rovněž sdělil, že v žádném případě za panem prezidentem nestojí, což není překvapivé, ale také nám to nic neříká o tom, zda disponoval informacemi o úmyslech svého koaličního partnera.

Na druhou stranu by pro mne bylo překvapivé, že by o takovém kroku věděl premiér Babiš, který si jako zkušený politik musí uvědomovat možné politické dopady takového chování a u kterého jsme v minulých měsících viděli spíše snahy o normalizaci vztahů s Petrem Pavlem. 

Kdyby premiér skutečně povolil podobné praktiky, co to podle vás značí? Že se postupně propadáme do stadia mafiánského státu?

Andrej Babiš je v situaci, která je pro něj velmi složitá. Na jednu stranu potřebuje Motoristy pro udržení své vlády. Na stranu druhou se mu postupně díky tolerování kupících se skandálů Okamury nebo Motoristů rozpadá tak pečlivě budovaný obrázek silného lídra a premiéra. Další podstatnou věcí je, že Andrej Babiš si uvědomuje, jaké postoje vůči prezidentovi zastávají voliči ANO. Nemalá část z nich hlavu státu respektuje, tím se zásadně liší od voličů SPD nebo Motoristů. Ti nyní budou čekat od premiéra jasný krok. 

Neočekával bych, že Babiš či Okamura přistoupí na to, že něco takového podpořili. Znamenalo by to, že by museli podstoupit politické kroky vůči Macinkovi – a tím pádem i Motoristům?

Existuje v podstatě jen jeden scénář, který by Babišovi dovolil postavit se Motoristům. Tím by byla situace, kdyby se dokázal dohodnout s ODS jako opoziční stranou o toleranci jeho menšinové vlády či jiné formě spolupráce – o tomto se ostatně spekuluje již několik týdnů. ODS by mohla tento krok komunikovat jako vlastní oběť, snahu odstavit od moci a vlivu Motoristy a SPD. Ale daný scénář je stále značně nepravděpodobný.

Spíše se dočkáme jen lehkého vyčinění Motoristům, Babiš nám zopakuje, že zahraniční politiku řídí on sám a s panem prezidentem se snaží mít dobré vztahy. A bude se snažit celou záležitost přejít. SPD neučiní žádné kroky, Tomio Okamura si pozici předsedy sněmovny až příliš oblíbil, aby ji ohrozil.

Je podle vás aktuálně ohrožena pozice Motoristů ve vládě? Jak může Macinka zachránit situaci? Omluví se, že dal telefon kolovat v hospodě?

Částečně jsem asi již odpověděla. Dokud bude Andrej Babiš Motoristy a SPD potřebovat, není pozice Motoristů ve vládě ohrožena. Babiš se bude muset ale začít více snažit své koaliční partnery mírnit, pokud nechce vypadat jako slabý premiér u svých voličů. A také je tu ještě jeden aspekt – Babišova vláda tvrdí, že veškeré kroky, které činí, dělá ve prospěch občanů, aby se zlepšil jejich každodenní život. Je otázkou, do jaké míry voliči ocení, že představitelé vlády ohrožují zahraniční a bezpečnostní politiku země jen pro nenaplněné osobní ambice pana Turka. Jak se to projeví ve vyšší kvalitě života voličů vládní koalice? Bude díky tomu Česko nejlepší zemí k životu na světě? 

před 47 minutami

Pavel hájí zájmy občanů i demokracie. Macinka a Turek se s tím musí smířit a ukončit otravnou kauzu

Související

Tomáš Řepa Rozhovor

USA dávají najevo, že jsou ochotny jednat tvrdě. Zásah v Latinské Americe ale může povzbudit Čínu a Rusko, říká Řepa

Bezpečnostní analytik Tomáš Řepa v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, co hodnotí jako reálné cíle americké intervence ve Venezuele a co očekává od budoucího vývoje. „Nejpravděpodobnější scénář je spjatý s alespoň částečnou energetickou obnovou. USA a partnerské firmy přinesou kapitál, servis a technologie, postupně zvednou produkci a exporty,“ říká. Scénář konsolidace venezuelské ekonomiky ale není jediný – existují i horší, které zahrnují drastické zhoršení bezpečnostní situace v Latinské Americe nebo zamrznutí konfliktu, sabotáže ropných zařízení či rozkvět černého trhu.
Írán, ilustrační foto Rozhovor

Rozpad celého státu nebo zhroucení do občanské války. Expert popsal, co se může dál dít v Íránu

Bezpečnostní expert Josef Kraus z brněnské Masarykovy univerzity v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, jak vnímá současné krvavé protesty v Íránu, které přinesly už stovky obětí. Zdejší opozici podle něj zásadně chybí charismatický vůdce, jenž by protestu dal směr a konfrontoval současnou teokratickou vládu Alího Chameneího. „Má 86 let a dobře deset roků se spekuluje o jeho velice mizerném zdravotním stavu. Obměna na pozici Vůdce může být pro Írán zásadní z hlediska nějaké reformy, aniž by došlo k úplné demontáži celého systému,“ říká Kraus.

Více souvisejících

rozhovor Daniela Ostrá Petr Macinka Petr Pavel Andrej Babiš

Aktuálně se děje

před 8 minutami

Petr Macinka na zasedání nové vlády

Macinkovými SMS zprávami se zabývá policie

Policie České republiky oficiálně potvrdila přijetí podnětu od Kanceláře prezidenta republiky, který se týká prošetření textových zpráv zaslaných ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Kriminalisté se nyní začínají seznamovat s obsahem komunikace a budou vyhodnocovat její trestněprávní relevanci. Prvním krokem vyšetřování bude určení věcně příslušného útvaru, který se bude případem nátlaku na hlavu státu dále zabývat.

před 28 minutami

Petr Macinka na zasedání nové vlády

Macinka není kompetentní pro funkci šéfa diplomacie, Babiš je teď ve složité situaci, míní politoložka

Politoložka Daniela Ostrá z olomoucké Univerzity Palackého exkluzivně pro EuroZprávy.cz promluvila o SMS zprávách ministra zahraničních věcí Petra Macinky prezidentu Petru Pavlovi, které Hrad označil za vydírání. „I pokud se jedná o akt učiněný v rámci akutního zamlžení mysli nebo pod vlivem uvolněné atmosféry v nějakém restauračním zařízení, poukazuje to minimálně na to, že pan Macinka není kompetentní a způsobilý zastávat funkci šéfa české diplomacie,“ zdůraznila.

před 38 minutami

Andrej Babiš

Slova Macinky jsou nešťastná, prohlásil Babiš. Jste zbabělec vpálila mu do obličeje TOP09

Politická scéna zažívá nebývalý otřes po zveřejnění soukromých textových zpráv ministra zahraničí Petra Macinky, které prezident Petr Pavel označil za pokus o vydírání. Spor se točí kolem jmenování Filipa Turka do vládní funkce, což hlava státu dlouhodobě odmítá. Zatímco prezident mluví o nepřípustném nátlaku a podává podnět bezpečnostním složkám, premiér Andrej Babiš se snaží situaci zlehčit a opoziční TOP 09 naopak nešetří ostrou kritikou na adresu předsedy vlády.

před 47 minutami

Filip Turek dorazil za prezidentem Petrem Pavlem. (22.12.2025)

Pavel hájí zájmy občanů i demokracie. Macinka a Turek se s tím musí smířit a ukončit otravnou kauzu

Aktuální střet mezi Hradem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou se může na první pohled zdát jako pouhý mocenský souboj dvou ambiciózních mužů. Při bližším pohledu na nálady v české společnosti je však zřejmé, že prezident Petr Pavel v tomto sporu není osamoceným vojákem v poli. Naopak se zdá, že svým odmítavým postojem k vládním personáliím velmi přesně zrcadlí většinové pocity veřejnosti. Prezident v této krizi nejedná v osobním zájmu, ale jako skutečný reprezentant občanů, kteří mu dlouhodobě svěřují svou důvěru.

Aktualizováno před 1 hodinou

Petr Macinka

Macinka musí ve vládě skončit, zní jednohlasně z opozičních lavic

Výzvy k odvolání Petra Macinky (Motoristé) z postů vicepremiéra a ministra zahraničí dominují reakcím opozičních politiků, kteří podpořili prezidenta Petra Pavla poté, co Macinku obvinil z vydírání a zveřejnil esemesky. Macinka se má podle informací webu EuroZprávy.cz k záležitosti vyjádřit na odpolední tiskové konferenci. 

před 1 hodinou

Petr Macinka na zasedání nové vlády

Diskreditace před zahraničními partnery i světovými médii. Jak Macinka ve zprávách vyhrožoval Pavlovi?

Obsah textových zpráv mezi ministrem zahraničí Petrem Macinkou a poradcem prezidenta Petrem Kolářem obsahuje několik rovin, které hlava státu interpretuje jako pokus o vydírání. Prvním zásadním prvkem je přímá podmíněnost prezidentova „klidu“ jmenováním Filipa Turka do čela Ministerstva životního prostředí. Macinka explicitně píše, že prezident může získat klid pouze v případě, že tento personální požadavek splní, zatímco v opačném případě hrozí „spálením mostů“ a vytvořením extrémního konfliktu, který nemá v české politologii obdoby.

Aktualizováno před 1 hodinou

Petr Pavel

Pavel obvinil ministra zahraničí Macinku z vydírání

Prezident Petr Pavel před odletem na soukromou zahraniční cestu svolal narychlo mimořádnou tiskovou konferenci, na niž se ostře ohradil proti postupu ministra zahraničních věcí Petra Macinky. Podle hlavy státu se ministr dlouhodobě snaží ovlivnit prezidentské rozhodnutí ohledně jmenování nového člena vlády, přičemž k tomu využívá nátlakové metody směřované na prezidenta i jeho poradce. Dosavadní pokusy o ovlivňování prezident posuzoval shovívavě, situace se však zásadně změnila po doručení dvou nočních textových zpráv.

před 1 hodinou

Petr Macinka

Vůbec nešlo o armádu. Macinka nechtěl dát letouny Ukrajině kvůli Pavlovi, odhalují SMS zprávy

Obsah uniklých textových zpráv mezi ministrem zahraničí Petrem Macinkou a klíčovým poradcem prezidenta Petrem Kolářem vnáší nové světlo do hluboké vládní krize a odkrývá nebývale drsný tón komunikace. Ministr Macinka ve svých zprávách, které zaslal v nočních hodinách, otevřeně vyhrožuje prezidentu Petru Pavlovi „pálením mostů“ a kroky, jež by měly vejít do učebnic politologie jako extrémní případ nezvládnutého soužití ústavních institucí. Hlavním jmenovatelem tohoto nátlaku je požadavek na jmenování Filipa Turka na post ministra životního prostředí, který prezident doposud odmítal.

před 1 hodinou

Petr Macinka přichází na zasedání nové vlády

DOKUMENT: Plné znění SMS konverzace Petra Macinky s Petrem Kolářem

Server EuroZprávy.cz zveřejňuje tištěný přepis SMS zpráv, které od ministra zahraničí Petra Macinky podle Pražského Hradu obdržel poradce prezidenta Petra Pavla Petr Kolář. Text byl redakčně doplněn o diakritiku a byly z něj smazány emotikony, jiné redakční zásahy do zveřejněných SMS zpráv neproběhly.

před 2 hodinami

CIA

CNN: CIA potají spřádá plány na vytvoření trvalé základny ve Venezuele

Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) v tichosti připravuje plány na vytvoření trvalé základny ve Venezuele. Podle několika zdrojů CNN obeznámených s touto situací má CIA sloužit jako hlavní nástroj administrativy Donalda Trumpa při prosazování amerického vlivu v zemi poté, co byl počátkem tohoto měsíce dramaticky zadržen bývalý prezident Nicolás Maduro.

před 3 hodinami

před 3 hodinami

Adam Vojtěch přichází na zasedání nové vlády

Co lidé čekají od Babišovy vlády? Nic se nezmění, myslí si polovina z nich. Další se bojí zdražování

Vztah české veřejnosti k nové vládě je v úvodu roku 2026 definován realismem a zaměřením na praktické stránky života. Podle aktuálního průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News se ukazuje, že lidé od kabinetu očekávají především zajištění základních životních jistot. Na vrcholu žebříčku priorit se stabilně drží dostupnost zdravotní péče a bydlení, doprovázené otázkami bezpečnosti a celkovou kondicí ekonomiky. Tématům, která se týkají dlouhodobého chodu státu, jako je modernizace úřadů či mezinárodní postavení, přisuzují občané v tuto chvíli menší naléhavost.

před 4 hodinami

Jednotky ICE

Agenti kontroverzního amerického úřadu ICE budou dohlížet na průběh zimních olympijských her v Itálii

Agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) se budou příští měsíc podílet na bezpečnostních operacích Spojených států během zimních olympijských her v Itálii. Mluvčí úřadu v úterý potvrdil, že příslušníci speciální složky Homeland Security Investigations budou spolupracovat s diplomatickou bezpečnostní službou ministerstva zahraničí USA. Jejich hlavním úkolem má být prověřování a zmírňování rizik spojených s nadnárodním organizovaným zločinem, přičemž veškeré operace zůstávají pod italskou jurisdikcí.

před 4 hodinami

Mark Rutte, generální tajemník NATO

Šéf NATO narazil. S Rutteho odmítnutím evropské soběstačnosti nesouhlasí Francie i odborníci

Francouzská vláda ostře reagovala na prohlášení generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, který zpochybnil schopnost Evropy bránit se bez americké podpory. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot vzkázal šéfovi Aliance, že Evropané se mohou a musí postarat o vlastní bezpečnost. Podle Barrota je posílení evropského pilíře NATO nezbytností, se kterou souhlasí i samotné Spojené státy.

před 5 hodinami

Ilustrační foto

Virus, který zabije až 75 procent nakažených, se opět šíří. Letiště zavádějí opatření z doby pandemie covidu.

Letiště v několika asijských zemích začala znovu zavádět zdravotní kontroly a sledování cestujících, které připomínají opatření z doby pandemie covidu-19. Důvodem je nové ohnisko nákazy virem nipah v indickém státě Západní Bengálsko. Thajsko, Nepál a Tchaj-wan patří mezi první státy, které zpřísnily preventivní opatření u cestujících zasažených regionů, aby zabránily šíření této nebezpečné nemoci. Uvedl to server The Independent.

před 6 hodinami

Demonstrace v Íránu

Kolik demonstrantů skutečně zemřelo v Íránu? Lékaři hovoří o desítkách tisíc

V íránských nemocnicích a márnicích se podle svědectví zdravotníků odehrávají scény, které naznačují masivní snahu státních orgánů zakrýt skutečný rozsah násilí páchaného na demonstrantech. Doktor Ahmadi, který tajně ošetřoval zraněné mimo oficiální státní systém, popsal drastickou změnu v povaze zranění, k níž došlo během lednových nepokojů. Zatímco zpočátku převládaly lehké rány způsobené obušky, později začali přicházet lidé se střelnými ranami z bezprostřední blízkosti a bodnými zraněními hrudníku či očí.

před 7 hodinami

Mark Rutte na summitu NATO 2025

Je to jen sen, zapomeňte na to. Rutte vysvětlil, proč se Evropa nedokáže ubránit bez USA

Generální tajemník NATO Mark Rutte v pondělí v Bruselu otevřeně prohlásil, že Evropa by měla zapomenout na myšlenku vlastní obrany bez americké pomoci. Během svého projevu k výborům Evropského parlamentu označil takové úvahy za pouhé snění. Podle jeho slov se evropský kontinent bez podpory Spojených států sám neubrání a obě strany se navzájem potřebují.

před 8 hodinami

včera

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.

Ani pušky, ani tanky, ani miny. Rozvědka prozradila, která zbraň má na Ukrajině na svědomí nejvíce mrtvých

Drony se staly dominantním nástrojem zkázy na ukrajinském bojišti a stojí za drtivou většinou všech ztrát. Podle nové zprávy lotyšského Úřadu pro ochranu ústavy (SAB) mají bezpilotní letouny na svědomí 70 až 80 procent všech zraněných nebo zabitých vojáků na obou stranách konfliktu. Tato čísla daleko převyšují ztráty způsobené tradičními zbraněmi, jako jsou pušky, tanky, dělostřelectvo nebo miny.

včera

Ukrajina poděkovala Česku za generátory i za desítky milionů vybrané ve sbírce

Ukrajinská vicepremiérka Julia Svyrydenková vyjádřila hlubokou vděčnost České republice za rychlou a štědrou pomoc v oblasti energetiky. Podle jejích slov česká vláda vyčlenila 500 000 dolarů, tedy přibližně 10 milionů korun, na nákup generátorů, které mají být do konce tohoto týdne doručeny do frontové Dněpropetrovské oblasti. Svyrydenková zdůraznila, že tato podpora zachraňuje životy a posiluje odolnost Ukrajiny v mimořádně těžké situaci.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy