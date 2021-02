Nehodláme vládě vystavovat bianco šek. Výjezd do Průhonic za Babišem je ofsajdem, říká Kupka

Koalice SPOLU složená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09, odmítá jít cestou aliance Pirátů se Starosty a Nezávislými (STAN), jejichž předsedové Ivan Bartoš a Vít Rakušan navštívili v neděli večer premiéra Andreje Babiše. Místopředsedu ODS Martina Kupku zarazilo, že setkání, jak dokumentuje snímek ze sítí, proběhlo v průhonické Imobě. Jedná se firmu, do níž patří například usedlost Čapí hnízdo, tamní Sokolovna anebo restaurace i nemovitosti, které Babiš dříve napřímo vlastnil. Před téměř čtyřmi lety šéf hnutí ANO Imobu stejně jako Agrofert a další podniky přesunul do svěřenských fondů. „Domnívám se, že tak závažné jednání kolem prodloužení nouzového stavu by nemělo probíhat téměř doma u pana premiéra. Předpokládal bych, že budou rokovat na oficiálních místech, jako je Poslanecká sněmovna anebo na Úřadě vlády České republiky. Tím, že pánové Bartoš a Rakušan jednali v Průhonicích, se vystavili vlastnímu ofsajdu,“ míní Kupka.

I. náměstek hejtmanky Středočeského kraje zdůrazňuje, že ODS premiéra Andreje Babiše vyzvala už v pátek, aby s ní zahájil jednání. Nic se však nestalo. „Vláda naše návrhy neustále ignoruje. Snažíme se pomoci, ale nejsme vyslyšeni. Proto strana nehodlá vládě vystavovat bianco šek, a to zvláště ve chvíli, kdy ministr zdravotnictví Jan Blatný prohlásil, že opatření proti covidu-19 nefungují.“ Tým ze Strakovy akademie hodlá ve čtvrtek požádat Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 16. března.

Když jedou piráti a STAN za Babišem na jednání do Průhonic, není to na opozici přece jen až moc konstruktivní? pic.twitter.com/ufmuDAgX1r — Laureát (@zazasluhy) February 7, 2021

ODS chce dojít k rozumnému řešení, který by vyústilo k otevření škol. „Všichni přece pociťujeme, že je v této otázce zapotřebí urychleně jednat.“ Kupka se domnívá, že nejdříve se musí zvolit typ, jakým se žáci i studenti budou testovat. „Metoda z nosohltanu je ve školách nemožná. Je nutné najít jinou variantu jako například testování ze slin či speciální žvýkačky. Jako nejvýhodnější se jeví výtěr z nosní dírky.“

Expert na veřejnou správu se nenechá rozhodit tvrzením premiéra Andreje Babiše, podle něhož hrozí zdravotnictví naprostý kolaps v případě, že nouzový stav, který v zemi trvá od loňského 5. října, nebude prodloužen. „Několikrát jsme jako ODS ministerského předsedu v polovině minulého roku vyzvali, ať se schválí epidemický zákon, podle něhož bude stát i nemocnice v krizi fungovat.“ Kupka avizuje, že žádná odpovídající legislativa nevznikla. „A kabinetu tato skutečnost zjevně vůbec nevadí, protože vláda se na náš podnět doslova vykašlala. Není přece možné donekonečna nouzový stav prodlužovat.“

Starostovi Líbeznic stejně jako jeho kolegům vadí, že za celou dobu nouzového stavu nebyly jasně definovány aktivity, u nichž je menší riziko nákazy, a tudíž mohou být uvolněné. „Za celou dobu nebyla vláda schopna jasně formulovat epidemickou situaci ohledně aktivit. Vždyť je to do očí bijící,“ rozčiluje se.

Absolvent Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, na níž vystudoval žurnalistiku a masovou komunikaci, vytýká vládě, že během pandemie nedostatečně podporuje živnostníky. „Není patrné, jak dále je chce odškodňovat. Kabinet neustále vyzýváme, aby OSVČ odpustil zálohy na sociální a zdravotní pojištění, když velká část z nich musí mít své provozovny uzavřeny. Bohužel ani tyto zmíněné návrhy nebyly vyslyšeny. Vláda nás skutečně ve všem ignoruje,“ posteskne si pro EuroZprávy.cz Martin Kupka.