Novela pandemického zákona může restaurace pro neočkované opět zavřít

Pokud by chtěl k regulaci použít zákon o ochraně veřejného zdraví, nemohl by ho kabinet využít plošně, ale jen například pro konkrétní zařízení, která jsou ohniskem nemoci.

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil v aktuálně platném opatření povinnost prokazovat očkování nebo prodělanou nemoc před vstupem do restaurací, klubů či heren. Zásah soudu je časově odložený o sedm dní, kabinet tak má čas zvážit, jak s ním naloží. Podstatou nynějšího rozhodnutí podle Kysely není špatné odůvodnění ministerského opatření, jako tomu bylo v řadě předchozích verdiktů soudů, ale fakt, že pandemický zákon ubytovací zařízení omezovat vůbec nepovoluje.

Problém podle něj vyplynul z toho, jak úřady předpisy využívaly již od počátku pandemie před dvěma lety. Ministerstvo zdravotnictví používalo extenzivní výklad zákona o ochraně veřejného zdraví. Protože zákonodárci počítali s dalším využíváním jeho ustanovení, pravomoc ministerstva regulovat některé oblasti do pandemického zákona nevložili. Správní soudy pak ale začaly mít výhrady k plošnému využívání ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví, který tak přestal fungovat jako doplněk speciálního pandemického předpisu. "Začalo být zřejmé, že bude třeba pandemický zákon novelizovat," řekl Kysela.

Pokud by chtěl kabinet zachovat stávající pravidla pro vstup do restaurací a dalších zařízení, musel by podle Kysely buď vyhlásit nouzový stav, nebo dotáhnout novelizaci pandemického zákona. "Bez novely to udělat nelze. Restaurační a ubytovací zařízení do toho můžete dostat v režimu zákona o ochraně veřejného zdraví," uvedl.

V takovém případě by se ale nemohlo jednat o plošné opatření. "Musel byste mít doložený výskyt epidemie u člověka či zařízení. Pokud máte pocit, že ten hotel či restaurace jsou ohniskem epidemie, mohli byste ho zavřít, ale nemůžete to mít opřeno o to, že všechny hotely nebo restaurace jsou ohnisky," řekl.

Podle opoziční SPD je novela pandemického zákona v podstatě nouzovým stavem, jen pod jiným názvem. Podle Kysely ale neznamená významnou změnu koncepce proti již platnému původnímu předpisu. "Pokud jsme neměli dodnes pocit, že když postupujeme podle pandemického zákona, tak jsme v nouzovém stavu bez popisku nouzový stav, tak novelizovaná verze na tom nic nemění," uvedl. Umožní rozsáhlejší uzávěry, se kterými se ale počítalo i dříve, jen v kombinaci pandemického zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví, dodal.