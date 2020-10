Piráti už mají analýzu spolupráce se STAN, v listopadu hlasují

Členská základna Pirátů má nyní přes dva týdny na prostudování analýzy, začátkem listopadu bude o případné kooperaci hlasovat. Strana to uvedla v dnešní tiskové zprávě.

Na jeden mandát by díky lepšímu absolutnímu výsledku kandidátky bylo třeba méně hlasů, píšou Piráti. Proto by podle nich spojení se STAN přineslo větší šanci na výhru. Za plusy případné spolupráce považují také shodu se společenskou poptávkou, nepropadnutí hlasů voličů Starostů v případě, že by se samostatně nedostali do Poslanecké sněmovny, nebo výrazný programový soulad.

Slabými stránkami spolupráce jsou podle analýzy ztráta motivace těch, kteří pro koalici nejsou, nebo rozpory v regionech. Piráti zmiňují například některé pražské městské části, v nichž jsou podle nich občas vyhrocené vztahy. Sestavení společných kandidátek pak podle Pirátů nemusí uspokojit všechny aktéry z obou stran. Vzhledem k tomu, že všechny verze spolupráce počítají se společnou prezentací v médiích, přišli by také Piráti o část prostoru.

I přes významný programový překryv také zůstávají určité rozpory. Piráti jsou podle analýzy více progresivní například v oblastech aktualizace autorského zákona nebo moderní regulace návykového chování. "Odborné týmy identifikovaly 103 důležitých témat, kde nalezly programovou shodu mezi Piráty a STAN, a vedle toho 23 témat, kde nalezly neshodu," píše se v analýze. Shodují se například v zahraniční politice, vztahu k Evropské unii, na nutnosti snížení zdanění práce, digitalizace státu nebo modernizace ekonomiky. Část odlišností pak podle Pirátů vychází mimo jiné z toho, že u STAN vždy hrají významnou roli lokální zájmy konkrétní obce nebo jejího starosty.

Za příležitosti spojení se STAN považují Piráti například to, že by se koalice mohla profilovat jako hlavní opoziční subjekt. Kooperace by podle analýzy také přinesla větší důvěryhodnost Pirátů u konzervativnějších voličů a možnost spolupráce i po volbách. Za hrozby naopak Piráti mají možné vnitřní pnutí ve straně, nezvládnutí řešení konfliktů mezi stranami a rozpad koalice nebo třeba nepředvídatelný exces ze strany STAN.

Podle analýzy jádro voličů obou stran v drtivé většině koalici podporuje, kladně ji vnímají také potenciální voliči Pirátů. Ti jsou u STAN trochu rezervovanější, přesto polovina z nich považuje spolupráci za dobrou volbu.

Celostátní výbor STAN minulý týden rozhodl, že zahájí vyjednávání výhradně s Piráty o vytvoření koalice dvou rovnoprávných partnerů pro parlamentní volby. Podle předsedy hnutí Víta Rakušana krajské volby ukázaly, že spolupráce politických stran má smysl, pokud funguje programová i lidská symbióza. Subjekty si kooperaci vyzkoušely i před krajskými volbami v Olomouckém kraji, kde koalice skončila na druhém místě za hnutím ANO a lídr její kandidátky by se měl stát hejtmanem.