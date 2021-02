Rakušan: STAN nenabídl kandidaturu Rychetskému

"Prý STAN nabídl prezidentskou kandidaturu panu Rychetskému. To je mentální svět pana premiéra. Kšefty, kšeftíky, něco za něco, uplatit a nabídnout. To my neděláme, sorry jako. Tohle na podzim skončí," uvedl Rakušan. Také místopředsedkyně STAN Věra Kovářová v České televizi odmítla existenci takové dohody, premiérovo tvrzení označila za blábol, který Starosty uráží. "My o žádné takové dohodě nevíme, nikdy jsme o ní neslyšeli a žádnou takovou dohodu nemíníme uzavírat. Nejednáme tak jako premiér Babiš něco za něco," dodala.

Ústavní soud zrušil část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Koalicím stran a hnutí postačí pro vstup do Sněmovny získání pěti procent hlasů. Soud škrtal i v paragrafech upravujících určení počtu poslanců v krajích a průběh skrutinia, tedy rozdělování mandátů. Nález nemá časový odklad, dopadne už na letošní podzimní sněmovní volby.

Podle Babiše se Ústavní soud snaží ovlivnit politickou situaci v zemi a otřásá důvěrou lidí v ústavní systém. Rychetský podle něj není nestranným ústavním soudcem. Premiér také nepovažuje za reálné, že by se Sněmovna rychle shodla na novém znění zákona. Rychetského vyzval, aby se k případné kandidatuře za STAN vyjádřil.