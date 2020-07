RVVI navrhla rozpočet na vědu pro rok 2021 ve výši 41 miliard

Původně se uvažovalo o návrhu v rozmezí 37,5 miliardy až zhruba 40 miliard korun. Rozpočet na vědu pro letošní rok činil 37,5 miliardy korun.

"Na rok 2021 chceme navrhnout řádově 41 miliard rozpočet na vědu. Ale co je důležité, z toho 2,8 miliardy chceme dát na specifický nový výzkum, a to pouze na zdravotnictví," řekl Havlíček, který se zúčastnil dnešního mimořádného zasedání RVVI. Zdůraznil, že tyto peníze nemají jít přímo na výzkum spojený s pandemií covid-19.

"Obecně chceme posílit výzkum, protože se v době pandemie prokázalo, že zdravotní infrastruktura a péče funguje velmi dobře. Věc druhá je ale ta, že je prostě vidět, že ve zdravotnictví je podceněna věda a výzkum. Chceme to prostě na špičkový výzkum, nejlepší projekty," řekl ČTK.

Podle Havlíčka by v budoucnu měl být podpořen tento typ výzkumu každoročně zhruba třemi miliardami korun. Uvedl, že by byl pod přímou kontrolou premiéra a RVVI. Rada pro něj chce špičkové vědce z Česka i zahraničí.

Havlíček podotkl, že na zdravotnický výzkum je v současnosti vyčleněno 1,7 miliardy korun. "My k nim dáváme 2,8 miliardy, ale těch 1,7 miliardy jsou na takové běžné věci. Tam jsou institucionální a účelová podpora, a to už jsou víceméně rozdělené programy, které jdou zejména přes Agenturu pro zdravotnický výzkum," dodal ministr.

Další místopředseda RVVI, molekulární biolog a genetik Petr Dvořák, později ČTK řekl, že asi polovina z navýšení by měla jít na celostátní projekty řešící covid-19 "multidisciplinárně" a podpořit spolupráci chemiků, virologů, lékařů a dalších profesí. "S tím, že by to mělo za úkol ne vyřešit to česky a pro Česko, ale zapojit se do světového mainstreamu, držet krok s tím, co se děje ve světě a být u toho. Přispět něčím do toho hlavního proudu," popsal vědec.

Podle něj RVVI schválila usnesení, že zatímco jeden celostátní program by byl hodně specifikovaný právě na "virologické věci s covidem", další hlavně na prevenci závažných onemocnění. "Zejména oblasti, které s tím jsou hodně spojeny, co se třeba tou covidovou krizí zanedbalo. Screeningové problémy, včasná diagnostika nádorových onemocnění...," upřesnil vědec.

V rámci zbylých 38,2 miliardy korun RVVI schválila také zvýšení rozpočtu na výzkum ministerstvu práce a sociálních věcí. Resort by měl dostat přidáno přes 11 milionů korun, rada záměr avizovala už v červnu. Podle Dvořáka mají peníze podpořit tamní "dobře rozjeté" programy zaměřené na socioekonomické záležitosti.