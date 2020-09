RVVI navrhne rozpočet na vědu pro příští rok 37,47 miliardy korun

Místopředseda RVVI Pavel Baran nedávno řekl, že očekává další peníze z evropských fondů v rámci miliard korun.

Institucionální složka rozpočtu by měla příští rok činit 20,29 miliardy, nejvyšší položkou je rozvoj výzkumných organizací. Účelové výdaje na různé dotační programy a granty mají dosáhnout 17,18 miliardy.

Evropské peníze by podle dřívějšího vyjádření Barana měly do vědy jít z nového fondu. Vláda by měla 12. října projednat dokument k restartu hospodářství, jehož součástí bude národní plán obnovy k čerpání zhruba 180 miliard korun. Peníze by podle Barana mohly jít zčásti do projektů na zdravotnický výzkum, a to ne pouze na biomedicínský, ale v širších sociálních, ekonomických a sociologických souvislostech. Druhá část peněz by mohla směřovat zejména do průmyslového a technického výzkumu.

Národní plán obnovy bude podkladem pro to, aby Česká republika mohla čerpat z nového fondu Evropské unie na pomoc ekonomikám zasaženým koronavirovou krizí. Peníze budou muset být ze 70 procent vyčerpány do roku 2022, do roku 2023 pak zcela. Proplacené musejí být do roku 2026.