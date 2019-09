Ewa Farna: Babiš je za hranou všech morálních hodnot. V Polsku by mu to neprošlo

Ewa Farna chtěla podpořit demonstranty na Letné. Osobně se jí to již nepodařilo, tak natočila video na Facebook. „Jsem holka, která vyrůstala v prostředí, kde se vždycky zdůrazňovalo, co je správně a učili nás odlišovat dobro od zla. Říkali nám, že se nemá krást, podvádět a lhát. Tyto zásady se snažím aplikovat každý den ve svém životě a hodlám to naučit i své děti. Myslím si, že je to docela těžký úkol ve světě a v době, kdy naši přední představitelé dávají naprosto odstrašující případ. Prosím dejme najevo těm, kterým chybí morální páteř, že nám to není jedno," burcovala Čechy.

Stíhaní premiéra Andreje Babiše bylo zastaveno a demonstranti v ulicích nejsou. „Je to těžký téma. Nemám z toho veselý pocit, sleduji to,“ řekla Ewa Farna v rozhovoru pro DVTV. Babiš je podle ní za hranou všech morálních hodnot.

Podle Farné by to v Polsku nenechali dojít tak daleko. „Myslím si, že v Polsku se tolik věcí jak v Čechách neodpouští," vysvětluje zpěvačka s česko-polskými kořeny.

Na koncertech o politice nemluví. „Pořád bojuji s tím, co je správně, snažím se nezneužívat moc na svých sociálních sítích, dobře rozmýšlím, než něco publikuji,“ říká zpěvačka Ewa Farna. Podle ní nás sociální sítě od sebe odtahují a zabíjí kreativitu.