Podle Dobšíka odboráři vypočetli, že desetiprocentní navýšení je realizovatelné a zbudou při něm peníze i na nenárokové složky platu. Rozdělení peněz do tarifů a nadtarifů, jak to avizoval ministr Plaga, není pro odbory schůdné, uvedl Dobšík. Za jejich ústupek označil už to, že přistoupily na růst platů o deset procent.

"My už jsme ustoupili, my neprotestujeme, že vláda nenaplnila patnáctiprocentní navýšení, ale pouze desetiprocentní, takže už si myslím, že je dostatečný kompromis," řekl Dobšík. K případným protestům se chtějí odboráři vyjádřit po dnešním jednání. "Nechci, aby nás někdo obvinil, že jednal pod tlakem, počkáme, jak se pan ministr k našim návrhům postaví," vysvětlil předák.

Z desetiprocentního navýšení v rozpočtu podle Plagy vyplývá, že by učitelé měli v příštím roce dostat přidáno v průměru přibližně 3500 korun. Původně zamýšlel rozdělení peněz na pětiprocentní růst v tarifech a pět procent v nadtarifech, minulý týden ale navrhl, aby si každý učitel z celkové částky přilepšil stejně o 1750 korun. Připustil zároveň, že by se po domluvě s odbory pevná částka v tarifech ještě mohla navýšit, ale jen mírně.

Podle předsedy školských odborářů Františka Dobšíka hrozí, že by se slibovaných deset procent navíc k učitelům nakonec nemuselo dostat. Ministerstvo si podle něj chce nechat v rozpočtu rezervu na nové financování škol, při kterém už nebudou dostávat peníze podle počtu žáků, ale podle odučených hodin. Jejich požadavek, aby šlo celých deset procent navíc do tarifů, podporují také zaměstnavatelé, řekl v pondělí ČTK předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček.