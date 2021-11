Očkování proti covidu pro děti od pěti let získá Česko už o týden dřív

Registrace dětí od pěti do 12 let by podle pondělního vyjádření ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha (za ANO) měla začít 13. prosince. Česko má zatím objednáno 300.000 dávek.

Dosud bylo možné podávat vakcínu od firmy Pfizer/BioNTech dětem od 12 let. Snížení věkové hranice o sedm roků umožnilo rozhodnutí Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). Díky schválení vakcíny pro děti ve věku od pěti let bude potenciální maximální proočkovanost české populace až 90,9 procenta.

Předseda rady asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) dnes ČTK řekl, že kraje by uvítaly, pokud by děti očkování proti koronaviru absolvovaly u svých lékařů. Snížilo by to případný nápor na velkokapacitní vakcinační centra. "Navíc právě praktičtí lékaři mají s očkováním dětí zkušenost a dobře znají i zdravotní stav svých pacientů," uvedl Kuba.

OČKOVÁNÍ. Máme dobrou zprávu. Podařilo se nám domluvit, že vakcíny pro děti od 5 do 11 let přijdou o týden dříve, než byl původní termín. To znamená již v týdnu od 13. prosince. — Chytrá karanténa (@ChytraKarantena) November 30, 2021

Kvůli zhoršování epidemie zesilují úvahy o zavedení povinného očkování proti covidu-19 od března příštího roku. Ministr zdravotnictví to navrhne pro zdravotníky, sociální pracovníky, hasiče, policisty, vojáky, celníky nebo vězeňskou službu a pro lidi nad 60 let. Je ale otázkou, jak se k tomuto kroku postaví nastupující vláda.

Jednotlivé státy vakcínu proti covidu samostatně neposuzují, určující je doporučení EMA, kde mají všechny země své zástupce. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) na webu informoval, že dávka podávaná dětem bude asi třetinová. Přínosy jsou podle výboru EMA zejména u dětí, které mají doprovodná onemocnění vedoucí k případnému vážnému průběhu nemoci covid-19.

"Nejčastější nežádoucí účinky u dětí ve věku pět až 11 let jsou podobné jako u dospívajících a dospělých ve věku 12 a více let. Patří mezi ně bolest v místě vpichu, únava, bolest hlavy, zarudnutí a otok v místě vpichu, bolest svalů a zimnice. Tyto účinky jsou obvykle mírné nebo středně závažné a zlepší se během několika dnů po očkování," uvedl SÚKL.