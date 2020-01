Číňané ve velkém ruší zájezdy do Česka. Jaké budou dopady?

Čínští turisté tvoří kolem šesti procent celkového počtu návštěvníků v hromadných ubytovacích zařízení v České republice. Čína zakázala počínaje pondělím odjezd skupinových zájezdů ze země. Čeští podnikatelé ve službách by ale měli být schopni se s touto situací vyrovnat, dodal Stárek.

"V celkovém segmentu hostů to není tak významné, jako když v regionu Karlovy Vary vypadla ruská klientela, která tam tvořila majoritní část," dodal. Situaci ale podle něj nelze podceňovat a je nutné ji sledovat. Větší problém by nastal, pokud by do Česka přestali přijíždět turisté i z dalších částí Asie, zejména z Koreje, dodal.

Zákaz výjezdů čínských skupinových zájezdů musela řešit CK Freytag & Berndt. "Zastavili jsme s čínskými klienty veškerá jednání o zájezdech a rozjednané rezervace rušíme. Vzhledem k tomu, že se zabýváme i jinými činnostmi a cestovní agentura tvoří jen zlomek našeho obratu, nebude dopad tak tragický, jako na jednostranně zaměřené cestovní agentury," řekla obchodní ředitelka CK Lenka Cirhanová. Pozastavení cestovního ruchu z Číny ale bude podle ní mít negativní dopad nejen na firmy z cestovního ruchu, ale i na další obory českého hospodářství.

Situaci kolem nákazy sledují také obchodníci. Nákupní centrum nedaleko Letiště Václava Havla Premium Outlet Prague Airport zatím nezaznamenalo pokles tržeb. "Návštěvníci našeho centra pocházející z Číny tvoří 16 procent z celkového počtu všech turistů, kteří k nám během roku zavítají. Zatím se nás pokles návštěvnosti čínských zákazníků ani turistů z jiných asijských zemí výrazně nedotýká," uvedla na dotaz ČTK marketingová manažerka centra Alena Gregorová.

Podle odhadu agentury CzechTourism do ČR loni přijelo zhruba 620.000 čínských turistů, tedy podobně jako v roce 2018. Průměrná doba pobytu je 2,5 dne. Utratí tu zhruba 1300 korun za den. Podobná je denní útrata turistů z Japonska a Spojených států. Host z Jižní Koreje v ČR denně utratí kolem 1500 korun. Informace vyplývají z dat projektu Tracking domácího cestovního ruchu.

Koronaviru v Číně podlehlo přes 100 lidí, evidováno je na 4500 nakažených. Několik desítek infikovaných bylo zaznamenáno i mimo Čínu. První případ nákazy potvrdilo v noci na dnešek Německo.