Podepsal se jako Láďa. Turista z Česka odsouzeníhodným způsobem ublížil zvířeti

Češi během léta cestují po světě, ale národu nedělají ve všech případech dobrou reklamu. Jistý Láďa se v uplynulých dnech podepsal do krunýře mořské želvy, která byla zachycena v zátoce nedaleko egyptského Marsa Alam. Nebohý mořský tvor teď může být v ohrožení života.
O incidentu informovala influencerka Barbora Hůlková, známá jako Češka v Egyptě, na sociální síti Facebook, kde jí přišla fotka želvy s nápisem "Láďa" v krunýři. Záběry pořídili místní potápěči. Žena podotkla, že je v šoku.
"Malá želva, která byla ještě před pár dny v zátoce Coraya úplně v pořádku, má dnes na svém krunýři vyryto jméno. Pravděpodobně nožem. A s velkou pravděpodobností od českého turisty," sdělila na sociální síti a upozornila, že mořský tvor si nejspíš prošel velkým utrpením.
"Krunýř želvy není mrtvá skořápka. Je to živá součást jejího těla, protkaná nervy a cévami. Želva cítí každý dotek, každý tlak, každý řez," zmínila. "Řez nožem je pro ně, jako kdyby vám někdo řezal do masa pod nehtem. Bolí to," popsala Hůlková.
Influencerka takové chování neidentifikovaného českého turisty odsoudila. "Není to roztomilý podpis. Je to vrchol bezohlednosti, krutosti a lidské hlouposti," konstatovala.
Želvy jsou v Egyptě chráněny standardními zákony na ochranu přírody. Lidé by se ji)ch neměli dotýkat, zejména ve vyznačených chráněných oblastech.
Zdroj: Jakub Jurek