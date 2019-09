Herec Ondřej Sokol: Politická korektnost povede k obrovským politicky nekorektním škodám

Herec a režisér Ondřej Sokol přiznal, že ho rozčiluje politická korektnost. Na druhou stranu ale přiznal, že jí sám podléhá. „Já jsem zjistil, že se bojím napsat i slova ‚invalidní vozík‘,“ uvedl herec a režisér. „Napsal jsem si o kolečkové křeslo a dostal spoustu kolečkových židlí,“ vysvětloval se smíchem.

Když se byl v létě podívat ve Spojených státech, zaskočilo ho prý, jak daleko tam ona politická korektnost zašla. Varoval také, že to jednou povede k nekorektním koncům. Problém se podle něj týká celé společnosti. „Je to fenomén, který prorůstá životem nás, takže je v každé oblasti. Já to skutečně hrozně nemám rád,“ vysvětluje Sokol.

Tohle je ale podle něj jen začátek. „Myslím si, že je to rozhodně ztráta svobody slova, která bude následovat. O tom jsem naprosto přesvědčený. Páky politické korektnosti nakonec skončí v rukou lidí, kteří s nimi budou zacházet velmi nekorektním způsobem,“ varuje Sokol.

To může podle něj vést třeba k tomu, že budou vznikat černé listiny umělců. Připomněl také, že něco podobného už tu v minulosti bylo. Ale protože jsou lidé nepoučitelní, může se to prý opakovat. „Hnutí politické korektnosti povede ve výsledku k obrovským politicky nekorektním škodám," říká.

Na závěr zavzpomínal i na listopad 1989. Tehdy byl ve čtvrtém ročníku na gymnáziu a do dění se aktivně zapojil – tedy aspoň na chvíli. „Šel jsem na Národní třídu, ale mě to přestalo bavit a odešel jsem,“ přiznal. .

Netají se tím, že není spokojený se vším, co se odehrálo po roce 1989, zdůrazňuje ale, že si váží svobody. A proto také respektuje výsledky demokratických voleb. Dodal, že jejich výsledky se mu sice nemusí vždy líbit, ale lidé by se podle něj měli naučit ve společnosti spolupracovat.