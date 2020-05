Budvar má potíže s odbytem, export do Ruska klesl o desítky procent

Budvar musel zlikvidovat nižší stovky hektolitrů tankového nebo nefiltrovaného sudového piva, které mělo velmi krátkou záruku. Příští týden podnik zprovozní linku na stáčení piva do sudů, kterou v březnu zastavil. ČTK to dnes řekl generální ředitel Budvaru Petr Dvořák.

Výpadek v tržbách bude za březen proti podnikovým plánům do deseti procent, za duben asi patnáct. Čísla v korunách pivovar neuvedl. V květnu čeká Budvar, že prodeje klesnou o pětinu. Prodej se zpomaluje. "Sudové pivo máme na nule, částečně jsme schopni ho nahrazovat pomocí baleného piva, ale nejsme rozhodně schopni pokrýt všechno, co jsme v sudovém pivu poztráceli. To se bavíme o objemech, ne o tržbách," řekl Dvořák.

Zhoršuje se situace s vývozem. Budvar loni exportoval téměř 70 procent produkce. "Začíná se zadírat export. Jsou země, kde se to malinko přesouvá ze zdravotní krize do ekonomické, hlavně začíná drhnout Rusko," řekl ředitel. Do Ruska vyváží Budvar deset procent ze všeho exportovaného piva.

Ve většině zemí figuruje Budvar podle Dvořáka mezi nejdražšími pivy, a tam, kde teď roste zájem o levné pivo, to podnik pociťuje negativně. Situace se liší podle trhů: v Německu, kde se Budvaru daří v maloobchodu, nyní prodává výrazně nad plán; v Rakousku jde na odbyt hlavně jeho sudové pivo, po němž je teď nulová poptávka.

V ČR se minulý měsíc dařilo Budvaru v maloobchodě. "Duben vykazoval za maloobchod velmi zajímavý výsledek, rostl meziročně dvouciferně. Je vidět, že část prodejů se z restaurací přesunula do obchodů. Ale rozhodně maloobchod neposbírá to, o co přicházíme v restauracích," řekl Dvořák.

Doma je dosud asi desetina z 670 zaměstnanců, část z nich se bude postupně vracet do práce. Budvar využívá vládní program Antivirus.

Budvar letos plánuje investice za 600 milionů korun, kvůli koronaviru je neomezí. Potřebuje rozšířit kapacitu cylindro-kónických tanků, příští rok rozšířit varnu, chce také zvětšit kapacitu plechovkové linky, která podle starších informací zvládne naplnit za hodinu 25.000 plechovek. Loni uvařil Budvar rekordních 1,679 milionu hektolitrů, tržby poprvé překonaly tři miliardy korun.