Havlíček: Máme téměř hotový dotační program pro veletrhy

Dotace by měly být určeny pro veletrhy a agentury, které jsou s pořádáním výstav, veletrhů nebo prezentací spjaté. Podle Havlíčka budou moci programu využít všichni z výjimkou těch, kteří spadají pod magistrát nebo kraj. "Snažíme se pomáhat podnikatelům. Těžko bychom obhajovali to, že budeme dávat zdroje veletrhům, které patří pod kraj nebo město, jakkoliv chápeme jejich situaci. Musí se o ně postarat město nebo kraj, nemohou je nechat padnout, nenechají je padnout," uvedl.

Vznik dalších dotačních programů pro konkrétní odvětví závisí podle Havlíčka na dostatku finančních zdrojů. Žádné nové podle něj k dispozici nejsou, snaží se proto využít ty programy, které nebyly plně vyčerpány a zbylé finance dát dohromady pro jinou pomoc.

"Snažíme se už nežádat další zdroje ze státního rozpočtu, uvědomujeme si, že tam už nemůžeme dál. Je to naše dohoda s ministerstvem financí, že pokud nám vybydou z jiných programů nějaké zdroje, můžeme je alokovat do těch, kde vidíme, že to je nezbytně nutné," řekl Havlíček.

Spotřeba, tedy útraty účastníků a za účastníky kongresového, veletržního a eventového průmyslu může letos kvůli krizi podle studie společnosti Economic Impact pro agenturu CzechTourism a Českou eventovou asociaci klesnout o více než 71 procent, propad může být přes 100 miliard korun. Současná situace ovlivní také zaměstnanost v odvětví. Za běžné situace by na plný úvazek letos zaměstnalo zhruba 160.000 lidí. Ohroženo je až 71 procent z nich.