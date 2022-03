Spořitelna jako první banka v ČR umožňuje v mobilním bankovnictví nákup zlatých slitků

„Zlato je pro investory typickým bezpečným přístavem a jeho cena v posledních šesti měsících vzrostla. Loni si naši klienti v pobočkách koupili zlaté slitky v celkové hmotnosti 551 kilogramů a vzhledem k charakteru ‚uchovatele hodnoty‘ mohou být zlaté slitky v současné geopoliticky napjaté situaci pro mnohé klienty zajímavou nákupní příležitostí,“ říká Roman Choc, šéf tribu Wealth Management. „Naším hlavním cílem pro rok 2022 je digitalizace investování. Prvním konkrétním krokem v letošním roce je právě pořízení fyzického zlata online, které klientům umožňujeme jako první banka v České republice. Do konce roku bychom rádi nabídli možnost nákupu zlatých slitků i desktopové verzi bankovnictví George,“ dodává Roman Choc.

Zlaté slitky si klienti prostřednictvím mobilní aplikace George mohou koupit v pracovní dny od 9:30 do 16:00, a to za aktuální cenu v daném okamžiku. Pokud by si chtěli slitek koupit mimo tuto dobu, mohou si nastavit maximální cenu, jakou jsou ochotni zaplatit, a transakce se realizuje hned při startu obchodování v nejbližší pracovní den. Pokud by aktuální cena zlata byla vyšší než ta klientem nastavená, transakce se nerealizuje.