Zdravotní turistika? Česko by ji mělo podporovat, přináší miliardy korun, říká expert

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Stát by měl podpořit zdravotní turistiku, která do České republiky přináší miliardy korun ročně. Podpořit by ji mohl marketingovou kampaní, dotací letenek, případně agenturám a zdravotnickým zařízením závislým na tomto segmentu poskytnout dotace. Kvůli omezení cestování z důvodu zamezení šíření koronaviru podnikatelé v tomto oboru nemají příjem.