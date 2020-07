Firmy s vazbami na daňový ráj? Země EU by je neměly podporovat, doporučil Brusel

Unijní exekutiva se podle místopředsedkyně Margrethe Vestagerové v době nevídaného objemu koronavirové státní podpory pro soukromé firmy snaží zabránit tomu, aby peníze putovaly společnostem zapojeným do nezákonných praktik.

Brusel na jaře uvolnil pravidla pro státní podporu firmám ve snaze zabránit hromadným krachům podniků z odvětví, která zasáhla krize kvůli opatřením proti šíření pandemie covidu-19. Podle doporučení by však peníze neměly směřovat do společností, které mají spojení s některou ze 12 zemí figurujících na seznamu daňových rájů.

We have recommended restricting state aid to companies with links to tax havens. Restrictions should also apply to companies convicted of financial crimes, like fraud, corruption & more.



Our aim is helping EU countries prevent tax abuse and misuse of public funds. #FairTaxation