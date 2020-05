Cestovní ruch na dně. Mezinárodní turistiku čeká letos největší propad od 50. let

V rozhovoru s německým listem Handelsblatt to řekl generální tajemník Světové organizace cestovního ruchu při OSN (UNWTO) Zurab Pololikašvili.

UNWTO má celkem tři scénáře možného vývoje, které vycházejí z toho, kdy jednotlivé země otevřou hranice. Podle těchto scénářů by se počet turistů měl snížit o 58 až 78 procent. Podle Pololikašviliho je nejpravděpodobnější scénář počítající s poklesem o 70 procent, který předpokládá, že země znovu otevřou své hranice v srpnu.

Evropa, která je největším turistickým trhem na světě, většinou dovolí cestování už na začátku turistické sezony. Na druhé straně v Jižní Americe počet nemocných stále prudce roste a ani v případě USA se zatím nedá předpovědět ukončení zákazu vstupu.

Pololikašvili očekává, že letos v létě zůstane více turistů ve své zemi. Mimo jiné i proto, že letecké společnosti budou moci znovu plně využít své kapacity až někdy na přelomu července a srpna. Očekává také, že turisté budou věnovat větší pozornost kvalitě zdravotní péče v místě, kam cestují.

Turisté také budou podle něj hledat spíše destinace mimo oblasti masové turistiky. Mělo by tak dojít k rozmachu cest do venkovských oblastí. To prý bude pozitivní, protože to nabídne nový příjem místům, často postiženým odlivem obyvatel. Městská turistika bude naopak v počátcích klesat.

UNWTO vytvořil krizový tým spolu se Světovou zdravotnickou organizací (WHO), zástupci leteckého odvětví, provozovatelů výletních plaveb a cestovního ruchu, který radí, jak by se měly firmy z těchto odvětví chovat. Vypracoval také doporučení, jak by se prázdninové destinace měly připravit na letošní turistickou sezonu.

UNWTO už před koronavirovou krizí vyhlásila venkovský cestovní ruch za téma pro letošní rok. Rozhodla se tak proto, že chtěla napravit problém, který v koronavirové krizi vypadá jako něco z jiného světa - fenomén nadměrného počtu turistů. Cestovní ruch v posledních letech se vznikem nové střední třídy v zemích, jako je Čína, prudce rostl. Některé oblíbené turistické destinace, zvláště města, tak byla přeplněna turisty, což zhoršovalo situaci místních obyvatel, kteří si na situaci stěžovali, ale vadilo to také samotným návštěvníkům.

V minulosti se cestovní ruch zotavoval z problémů relativně rychle, a to i po teroristických útocích. Dotčené turistické destinace se obvykle vrátily k předchozímu počtu turistů do jednoho roku. "Cestovní ruch je velmi odolný. Bude to však chvíli trvat, než se znovu dostaneme k rekordům z minulých let," dodal Pololikašvili. Odmítl zatím poskytnout prognózu na rok 2021.