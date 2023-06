Český turismus se konečně zotavuje z pandemie. Nejvíce nových turistů je z Tchaj-wanu

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) dnes jednal se špičkami japonských aerolinek a tokijských letišť o přímé letecké lince Praha-Tokio, jak informoval na twitteru. Poznamenal, že schůze proběhla netradičně. „První virtuální aerolinka v Japonsku – First Airlines nám pomocí technologie 360° videa zprostředkovala simulovaný let do Česka, u kterého jsme si vychutnali českou kuchyni. Tuhle službu tady začali nabízet během covidu a stala se oblíbenou u místních i turistů,“ přiblížil Bartoš.

Připomněl, že dosud mezi Českem a Japonskem přímé letecké spojení neexistuje. „Přitom Japonsko je jedním z našich nejdůležitějších partnerů v indo-pacifickém regionu. Japonští turisté známí svou zdvořilostí a slušností patří v Česku mezi nejvítanější zákazníky. V roce 2019 naši zemi navštívilo více než 147 tisíc turistů z Japonska. Trend bohužel přerušila pandemie,“ podotkl ministr.

Zdůraznil také rostoucí potenciál nákladní dopravy mezi Japonskem a Českou republikou. „Na politické úrovni jsme zatím první vláda, která se zavedení přímého leteckého spojení aktivně věnuje. Na pracovní úrovni už proběhlo několik jednání. I podnikatelé otevření linky velmi vítají. Za pozornost stojí i rostoucí potenciál nákladní dopravy mezi našimi zeměmi. Vyjádřil jsem proto podporu co nejrychlejšímu zprovoznění letecké linky, a to i s ohledem na blížící se EXPO 2025 v Ósace,“ doplnil Bartoš.

Tokio ale není jedinou asijskou destinací, jejíž návštěvu ulehčí přímé letecké spojení. Dne 18. července se má uskutečnit inaugurační let z Prahy do Tchaj-peje. „O přímou linku na Tchaj-wan usilujeme už několik let, a jsem tedy rád, že naše jednání konečně přinesla výsledky a můžeme tak Čechům nabídnout tento přímý spoj. Tato linka nabídne cestujícím z Prahy i možnost pohodlných přestupů do celé řady destinací China Airlines v Asii a Tichomoří. Také pro obyvatele Tchaj-wanu je letecké spojení s Prahou bez přestupu výborná zpráva. V roce 2019, tedy před pandemií koronaviru, jich Českou republiku navštívilo přes 190 tisíc,“ popsal předseda představenstva Letiště Praha pro server Zaletsi.cz.

Web českých aerolinek ukazuje, kam všude se lze vydat pomocí přímého spojení. Evropské země jsou více méně součástí už běžné nabídky. Zaletět si ale zákazníci ČSA mohou do libanonského Bejrútu, mexického hlavního města Mexico City či do Dubaje ve Spojených arabských emirátech. ČSA nabízí lety do 11 destinací v Řecku a 10 ve Španělsku.

Institut CzechTourism před několika dny přišel s dobrou zprávou o navracení turistů do České republiky. „Dobrou zprávu je, že co se týče celkových příjezdů do hotelů v Česku, jsme na číslech před covidovou pandemií v roce 2019. Dokonce jsme je předčili, souhrnně o 0,3 %,“ poznamenal ředitel Jan Herget. „Ve srovnání s rokem 2019 do tuzemských hotelů letos v dubnu přijelo o 21 % víc rezidentů, zahraničních turistů však ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 bylo o 11 % méně. Největší nárůst z našich top příjezdových zemí jsme zaznamenali u hostů z Německa o 21 %, ze Slovenska o 20 % a Polska o 55 %,“ bilancoval.

Meziročně se nejvíce zvýšil počet příjezdů turistů z Tchaj-wanu. „Z našich analýz mimo jiné vyplývá, že meziročně se nejvíc zvýšil počet příjezdů turistů z Tchaj-wanu. Do tuzemských hotelů jich přijelo 8 117, což znamená nárůst o 2 287,4 %. Dá se předpokládat, že toto číslo ještě vzroste, letos v červenci má totiž začít létat přímá linka mezi Prahou a Tchaj-pejí,“ uvedl vedoucí Institutu turismu CzechTourism Petr Janeček.