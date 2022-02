Na Ukrajině je dostupná internetová služba Starlink, řekl šéf SpaceX Musk

K aktivaci připojení přes síť satelitů předtím Muska na twitteru vyzval ukrajinský vicepremiér a ministr pro digitální transformaci. Přístup k internetu na Ukrajině narušila invaze ruských vojsk, píše agentura Reuters.

"Služba Starlink je teď na Ukrajině aktivní. Další terminály na cestě," odpověděl Musk na tweet ukrajinského ministra Mychajla Fedorova. Vicepremiér na amerického miliardáře apeloval, aby poskytl Ukrajině "stanice Starlinku" a také aby promlouval k "duševně zdravým Rusům".

@elonmusk, while you try to colonize Mars — Russia try to occupy Ukraine! While your rockets successfully land from space — Russian rockets attack Ukrainian civil people! We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand.