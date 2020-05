Důchodce, který v Brně zastřelil svou milenku, dostal 16 let vězení

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Krajský soud v Brně dnes poslal za vraždu a nelegální ozbrojování na 16 let do vězení sedmašedesátiletého Jana Šmehlíka, který loni v říjnu v brněnském bytě zastřelil svou pětatřicetiletou milenku. Senior se ke střelbě doznal, jednal prý v afektu. Hrozilo mu až 20 let vězení, státní zástupce trest kolem 16 let navrhoval. Soudce nyní čte odůvodnění rozsudku.