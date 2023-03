Policie obvinila muže, podle kriminalistů bodl na Plzeňsku dva kamarády

Obviněný se v pátek večer pohádal se svými třemi kamarády ve věku 29, 31 a 42 let. "Mezi muži následně došlo ke vzájemnému fyzickému napadení. Obviněný muž poté vytáhl z kapsy nůž a svého o osm let mladšího kamaráda bodl do zad. Poté přistoupil k nejstaršímu z nich a nožem ho bodl do hrudníku. Mladšímu z mužů způsobil zranění, které bezprostředně ohrožovalo jeho život. Druhý muž utrpěl zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření bez nutnosti hospitalizace v nemocnici," popsala mluvčí.

Policie začala hned po podezřelém pátrat. Do akce se zapojila také zásahová jednotka, která při krajském policejním ředitelství začala fungovat v lednu. Jednotka pachatele zadržela v sobotu ráno.