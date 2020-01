Policie varuje. Kapsáři začali zkoušet neobvyklý trik

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Kapsáři v Brně začali zkoušet neobvyklý trik. Vyhlédnutou oběť obejmou, jako by to byl někdo blízký, a při tom ji okradou. V tiskové zprávě to dnes uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.