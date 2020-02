Převážel uprchlíky? Policie stále pátrá po řidiči auta, havaroval u Podolí

"Pět cizinců jsme omezili na osobní svobodě. Pracujeme s nimi, řeší to cizinecká policie. Vypadá to, že by to měli být Vietnamci. Řidiče prozatím nemáme," uvedla policejní mluvčí Simona Kyšnerová. Někteří cestující při nehodě utrpěli zranění.

Policisté nyní budou od cizinců mimo jiné zjišťovat, odkud kam cestovali a za jakým účelem. "Není to jednoduché, musíme například sehnat překladatele. Ti lidé se k tomu musejí vyjádřit, musíme zjistit, kam jeli a proč. Samozřejmě pracujeme s verzí, že by se mohlo jednat o běžence. V tuto chvíli ale nemůžu potvrdit, že se o běžence jedná," dodala Kyšnerová.

Dopravní policisté chtěli ve čtvrtek vůz na silnici I/50 zastavit a zkontrolovat, řidič jim však začal ujíždět, nezvládl řízení a sjel do říčky Olšavy. Cestující z vozidla po nehodě utekli, policie po nich začala pátrat a postupně je s výjimkou řidiče našla. Na místě nehody a v jejím okolí pracovaly desítky policistů. Povolán byl také psovod a vrtulník s termovizí.