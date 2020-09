Smrtelné ublížení na zdraví. Policie navrhla obžalovat mladíka kvůli incidentu v metru

"Spisový materiál byl předložen dozorové státní zástupkyni s návrhem na podání obžaloby pro trestný čin těžké ublížení na zdraví, kterým byla způsobena smrt, v souběhu s trestným činem výtržnictví. Více informací nelze ve věci s ohledem na věk obviněných osob sdělit," napsal mluvčí.

Muž středního věku zahynul pod přijíždějící soupravou metra 23. ledna večer. Podle vyšetřovatelů předcházela jeho úmrtí hádka a strkanice na eskalátorech. Procházející muž vyzval přítomnou mládež, aby mu uhnula z cesty. Dva chlapci - šestnáctiletý a jeho o rok mladší kamarád - ho pak údajně slovně i fyzicky napadli. Mladší z hochů dal muži pohlavek a shodil ho na zem, za což čelí obvinění z výtržnictví.

Starší z chlapců pak muže podle kriminalistů dostihl na nástupišti ve směru na Zličín a znovu na něj zaútočil tak, že ho uchopil do "kravaty" a prudce jej postrčil směrem ke kolejišti. Muž doklopýtal až ke hraně nástupiště, přepadl a přijíždějící souprava ho přejela.

Událost zaznamenaly kamery. Mladík, kterému je nyní 17 let, se ke strčení do muže přiznal. Podle zdroje blízkého vyšetřování uvedl, že ho nechtěl usmrtit nebo zranit. Své počínání vysvětlil tím, že muž předtím na eskalátoru vulgárně nadával jeho kamarádce a strčil do ní. Proto si prý od něj chtěl vymoci omluvu.

Dospělému by za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti hrozilo osm až 16 let vězení. U mladistvých se trestní sazby obecně snižují na polovinu, přičemž ale horní hranice sazby nesmí převyšovat pět let a spodní hranice rok odnětí svobody.