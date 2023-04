Soud v Liberci poslal muže za vraždu manželky do vězení na 27 let

Pozůstalým by měl muž zaplatit za nemajetkovou újmu přes 4,1 milionu korun s 15procentním úrokem do zaplacení a ministerstvu spravedlnosti 200.000 korun. Trest je souhrnný, potrestán byl i za maření úředního rozhodnutí, neboť řídil vozidlo v době zákazu řízení. Rozsudek nyní předsedkyně senátu odůvodňuje.

Mrtvou ženu záchranáři objevili v nabouraném a ohořelém osobním voze ráno 20. října 2021 na silnici mezi vesnicemi Drnovec a Mařeničky. Podle obžaloby muž svoji ženu ochromil paralyzérem, auto pustil z kopce dolů do lesa, kde narazilo do stromu. V době zapálení vozu žena žila, uhořela za velmi vysokých teplot 800 až 1100 stupňů Celsia. Muž popírá, že svou manželku zabil. Podle něj za její smrtí stojí neznámý vyděrač.

Verzi, co se stalo, obžalovaný při vyšetřování několikrát změnil. Původně tvrdil, že jeho manželka se obávala, že by se sama nezvládla starat o jejich zhruba desetiletého syna, a tak se rozhodla spáchat sebevraždu, u níž on jen asistoval. Sama se synem by zůstala, protože obžalovaný měl nastoupit sedmiměsíční trest za to, že ujel od nehody, při níž zranil chodce a nepomohl mu.

Později přišel obžalovaný s tvrzením, že za smrtí jeho ženy stojí vyděrač, jehož totožnost ale nezná. Razantní změnu ve své výpovědi zdůvodnil tím, že se předtím bál, že vyděrač ublíží jeho synovi, když o něm bude mluvit. I ve verzi s vyděračem ale několikrát pozměnil popis toho, co se podle něj stalo. U soudu řekl, že nějaký muž chtěl po jeho ženě peníze za to, že nezveřejní její erotické snímky, jež se ale nenašly. S vyděračem podle obžalovaného jeho manželka odjela a on na místo nehody přijel, až když bylo auto nabourané a žena se nehýbala. Tvrdil, že ji chtěl z auta vytáhnout, zabránil mu v tom ale vyděrač se zbraní v ruce, který ho navíc nutil, aby vůz zapálil. Obžalovaný to podle svých slov odmítl, ale auto i tak začalo hořet.