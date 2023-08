V Klatovech najížděl muž do skupiny lidí, jeden zraněný. Hrozí mu 12 let vězení

Obviněný muž se předtím dostal do slovní a fyzické rozepře s čtyřiadvacetiletým mužem. Následně usedl do automobilu Toyota, ačkoliv má zákaz řízení motorových vozidel až do dubna příštího roku.

Řidič vycouval do Pražské ulice, na křižovatce s Křížovou ulicí se otočil a pokračoval prvně zmíněnou ulicí zpět. S vozidlem následně najel na chodník v místech, kde šel muž, s nímž se dříve dostal do sporu, a dalších pět lidí.

"Při tomto manévru došlo ke střetu přední části vozidla s dolní končetinou jednoho z mužů, ostatní muži stačili před vozidlem uhnout, poté vozidlo narazilo do budovy a došlo k poškození výlohy, vstupních dveří a pláště budovy. Poškozené bylo i vozidlo," uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Řidič byl po příjezdu policie zadržen a vyzván k dechové zkoušce s výsledkem 1,73 promile alkoholu v krvi. Muž následně zamířil do policejní cely, soudce později akceptoval návrh na vzetí do vazby. U soudu může padnout trest odnětí svobody až na 12 let.