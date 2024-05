Princ William obstál v těžké zkoušce. Spekulace jeho ženě na zdraví nepřidaly

Princezna Kate v březnu sdělila veřejnosti, že u ní lékaři odhalili rakovinu. Ve zveřejněném videu uvedla, že plánovaná lednová operace břicha byla úspěšná. Podle jejích slov se původně předpokládalo, že nejde o onkologický problém. Poslední testy ho však potvrdily.

"Byl to, samozřejmě, obrovský šok a spolu s Williamem jsme dělali všechno pro to, abychom to zpracovali a zařídili se s ohledem na naši rodinu," uvedla trojnásobná matka. Lékaři jí doporučili, aby se podrobila chemoterapii. "Trvalo mi, než jsem se zotavila z této těžké operace a mohla začít léčbu," vysvětlila.

Kensingtonský palác nezveřejnil, s jakým typem rakoviny se princezna potýká. Monarchie přitom zdůraznila, že i ona má v otázkách svého zdraví právo na soukromí.

Březnovému oznámení předcházelo mnoho spekulací, na které princ William reagoval velice podrážděně a byl naštvaný, uvedl magazín People s odkazem na své zdroje. "William má vlastní názor, občas je tvrdohlavý. To mu společně s důrazem na rodinný život dává sílu se přes tohle dostat," řekl nicméně Valentine Low, novinář věnující se královské rodině.

Nyní už následník trůnu stručně odpovídá lidem, kteří se zajímají o zdravotní stav jeho ženy. Stalo se tak třeba před uplynulým víkendem během návštěvy nemocnice na souostroví Scilly u pobřeží Anglie. "Daří se jí dobře," prozradil budoucí britský král.