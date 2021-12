KOMENTÁŘ: K očkování už vybízí Landa i Volný? Lumpenkavárna vrací úder aneb hybridní válka naruby

Pamatuju si doby, kdy se hystericky poštěkávalo na každý z falešných citátů, který zrovna letěl internetem. Vím o tom své, napsal jsem o takových věcech na Manipulátoři.cz tunu článků.

Položme si teoretickou otázku. Jak moc je etické použít proti nepříteli neetické prostředky boje, když on sám se nějakou etikou nezatěžuje? Odpověď – jak říkám můj oblíbený Taleb, v první řadě jde o přežití; pravda, porozumění a věda přicházejí na řadu až později.

Co se to děje? Landa nakonec půjde dobrovolničit do očkocentra, ne? pic.twitter.com/QM6HS09pMF — Radecho ♛ ‏ (@Radecho) December 14, 2021

Racionalitu a její aplikaci, jak nakonec poznamenává i sám Nassim Taleb, lze nakonec posuzovat jen a pouze v provázanosti se zájmy evoluce. Neexistuje totiž nic jako „racionalita“ přesvědčení, existuje pouze racionalita jednání. A aby toho nebylo málo, racionalitu jednání lze posoudit výhradně s ohledem na potřeby evoluce. A obávám se, že obě dvě strany aktuálního sporu vycházejí z velmi podobného základu, přesto se však ve svých vývodech naprosto a totálně liší.

Ano, uhodli jste. Oba tábory – jak ten pro-wax, tak i anti-wax, jsou hluboce a nezvratně přesvědčeny o tom, že se chovají a jednají racionálně. A kromě toho si myslí, že na podporu tohohle jejich přesvědčení je možné třeba i lhát.

Daniel Landa poslední dobou není můj šálek kávy, ale poslechl jsem ho. pic.twitter.com/h2MedrQMNG — Králík (@HedyKluk) December 14, 2021

Jenomže, moji milí.. jedni jak ti druzí jsou přesvědčeni o své svaté pravdě a svého vítězství jsou připraveni dosáhnout jak klamem, tak i jakýmkolli podrazem a lží. Protože tak to ve svaté válce chodí, žejo. Jenomže - jde nám o pravdu, nebo o porážku nevěřících? A tak to prostě být nemá.

Však to znáte. Dej ďáblovi prst, vezme celou ruku. Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. A tak dále. Je úplně jedno, jaký zastáváte názor, ale ve chvíli, kdy přistoupíte na tenhle princip, se zcela jasně a otevřeně připojujete ke zlu.

Jedni, jak ti druzí.

Protože lhát, podvádět a mlžit ve jménu svého přesvědčení vás nikdy neposune blíž ani k racionalitě, ani pravdě, ani dobru. Což vás samozřejmě nemusí trápit, pokud vám nejde ani o pravdu, ani o dobro, natož o nějakou koncensuálnost v jednání a činech…

Použít koláže a fotomontáže proti anti-vaxxerům, kteří je vedle informací vytržených z kontextu, překroucených nebo vyfabulovaných příběhů sami pravidelně využívají, tomu říkám bravurní trolling. pic.twitter.com/yybwJYZdLQ — Miloš Gregor (@anselmoCZ) December 14, 2021

Je to jasný jako facka. Lhát v zájmu své subjektivní pravdy je nejen chucpe jako prase, ale navíc to ruší všechno v co věříme. Třeba jestli něco platí, bez ohledu na to co si o tom kdo myslí. Nebo neplatí.

Tak se můžu drze ptát – věříme vůbec ještě, že tahle státní správa je schopna spravovat jim svěřený stát, nebo ne? Jsme ještě na místě, ve kterém se můžeme zaklínat pravdou a láskou a přitom úplně v pohodě lhát a šířit lži?

Tak poslední z FB.



Ale teď se může Landa fakt nechat očkovat.

Nikdo mu to neuvěří. 😃 pic.twitter.com/5TmkZVZllg — HolkazPrahy (@HPrahy) December 14, 2021

Podle mě ne. Už jsme za tím. My všichni. Jsme ve světě post-pravdy, kdy nejde o fakta, ale přesvědčení. A to je podle mě hrozně blbě. K naší vlastní škodě tím totiž naplňujeme jednu z definic stupidity - a tou je rozpad zpětné vazby mezi chováním a prostředím.

My – coby lumpenkavárna, tak i ti druzí - se primárně chováme stupidně. Neracionálně. Protože nehledáme nejpřesnější obraz pravdy, jak by bylo v našem zájmu – ale už jen hledáme potvrzení našich vlastních názorů. Howgh.