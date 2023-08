Agenta zastupujícího nejlepší české fotbalisty Pasku postihla mrtvice. Byl hospitalizován

Informaci, že je jeden z nejznámějších a zároveň nejvlivnějších českých hráčských agentů hospitalizován, potvrdil serveru Seznam Zprávy fyzioterapeut Pavel Kolář.

K osobnosti Pavla Pasky připomeňme, že jeho společnost ISM od roku svého založení, tedy od roku 1991, zastupovala takové české fotbalisty, jakými byli Patrik Berger, Tomáš Rosický, Jan Koller či Milan Baroš.

V pozdějších letech se zapojil do přestupu kapitána reprezentace Tomáše Součka do West Hamu, stejně tak se pod Paskovými křídly nacházejí i čeští legionáři v bundesligovém Leverkusenu, tedy Adam Hložek a Patrik Schick. A stará se také o kariéru sparťanského kapitána Ladislava Krejčího.

Paska se tak postaral o nejeden veliký přestup svých klientů do evropských velkoklubů, a pokud by se sečetly všechny částky, za které všichni jeho klienti přestoupili do zahraničí, dostalo by se na částku v řádech mnoha miliard korun. Cena všech aktivních fotbalistů, které zastupuje Paskova společnost, pak činí zhruba 130 milionů eur (v přepočtu kolem 3,25 miliardy korun).