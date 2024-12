Může být Putin ještě více nelidský, ptá se Zelenskyj po dalším ruském útoku

"Každý ruský útok vyžaduje čas na přípravu. Nikdy to není spontánní rozhodnutí. Je to vědomá volba - nikoliv jen cílů, ale i termínu a času. Dnes si Putin vědomě vybral Vánoce pro útok. Co může být víc nelidské? Přes 70 raket, včetně těch balistických, a více než stovka útočných dronů. Cílem byla naše energetická infrastruktura," uvedl Zelenskyj s tím, že Rusové usilují o blackout na Ukrajině.

Ukrajinský prezident zmínil, že protivzdušná obrana zvládla sestřelit přes 50 raket a značný počet dronů. Přiznal však zásahy i výpadky proudu v některých oblastech. Podle Zelenského se pracuje na co nejrychlejším odstranění poruch.

"Děkuji každému, kdo pracuje pro naši zemi, kdo je v bojové službě, kdo ochraňuje naše nebe. Obnovíme toho maximum. Ruské zlo nezlomí Ukrajinu a nepokazí nám Vánoce," dodal lídr napadené země.

Ukrajina se v noci na středu stala terčem dalšího masivního raketového útoku. Cílem ruské armády bylo především město Charkov na východě země, kde během středečního rána došlo k sérii explozí. O útoku na město informovala agentura Ukrinform.

"Charkov je pod masivním raketovým útokem. Série výbuchů byla slyšet ve městě a jdou zprávy, že balistické rakety mají město teprve zasáhnout," uvedl její korespondent. Podle dostupných informací byl zaznamenán téměř tucet explozí.

Šéf regionální správy Oleh Syněhubov podle agentury uvedl, že následkem ruského útoku vypuklo několik požárů, které zasáhly civilní nebytovou infrastrukturu. Úřady nemají informaci o jakýchkoliv obětech.

Pro celou Ukrajinu platil poplach, který varoval před hrozbou útoku ruských kamikaze dronů. Rusové také odpálili střely Kalibr s plochou dráhou letu z oblasti Černého moře.