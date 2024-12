USA žijí kauzou vraždy ředitele zdravotní pojišťovny. Pachateli hrozí nejvyšší trest

Podle zjištění americké stanice CNN Mangione svůj čin plánoval několik měsíců. Motivací mu měla být frustrace z amerického zdravotnického systému a jeho „korporátní chamtivosti“. V jeho osobních věcech byl nalezen manifest kritizující zdravotní pojišťovny.

Střelba na Thompsona se odehrála 4. prosince před hotelem Hilton v Midtown Manhattanu, informovaly o tom EuroZprávy.cz. Mangione s maskou na obličeji a mikinou s kapucí se k Thompsonovi přiblížil zezadu ve tři čtvrtě na sedm ráno (východního amerického času), když generální ředitel UHC odcházel z hotelu Hilton.

Obviněný na něj zezadu několikrát vystřelil. „Střelec pak šel směrem k oběti a pokračoval ve střelbě. Zdá se, že se zbraň porouchala. Když odstranil zaseknutí, začal znovu střílet,“ vylíčil náčelník newyorské policie Joe Kenny.

Policisty k Mangioneho dopadení dovedlo intenzivní pětidenní pátrání. Mangione udělal několik zásadních chyb, které vyšetřovatele přivedly na jeho stopu. Osudným se mu ale stala až aktivita veřejnosti. Jeden z tipů z Altoony v Pensylvánii vedl k jeho lokalizaci a následnému zatčení.

Během zatčení měl u sebe neregistrovanou střelnou zbraň bez sériového čísla, známou jako „ghost gun“, údajně použitou při vraždě. Tyto tzv. ghost guns jsou zbraně, které nemají sériové číslo a lze je často sestavit doma z legálně dostupných dílů nebo vytvořit pomocí moderních technologií, jako je 3D tisk. Absence sériového čísla činí tyto zbraně nesledovatelné a obtížně regulovatelné.

V případě Mangioneho se jednalo o střelnou zbraň vytištěnou na 3D tiskárně, navrženou tak, aby obcházela standardní kontrolní mechanismy, jako je registrace nebo ověření původu při prodeji. Policie u něj rovněž našla zápisník s podrobnými plány, hotovost a falešné doklady, které použil například při ubytování v hotelu na Manhattanu.

Po převozu do New Yorku byl Mangione umístěn do Metropolitan Detention Center v Brooklynu, známého svými nevyhovujícími podmínkami. Případ přitáhl značnou pozornost veřejnosti. Někteří lidé vyjadřují podporu Mangionemu a kritizují praktiky zdravotních pojišťoven v USA, jak informoval například New York Post.

Prokuratura v New Yorku Mangioneho obvinila z vraždy prvního stupně v souvislosti s terorismem a ze dvou vražd druhého stupně, z nichž jedna je rovněž kvalifikována jako teroristický čin. Dále čelí několika obviněním z nedovoleného držení zbraní, jak uvedl server The Times.

Mangione aktuálně čelí také federálním obviněním, včetně vraždy s použitím střelné zbraně a pronásledování (stalking). Federální prokuratura může v tomto případě požadovat až trest smrti.