Atentát na šéfa největší americké pojišťovny: Vrah policii uniká, na nábojnicích zanechal vzkaz

Neznámý muž s maskou na obličeji a mikinou s kapucí se k Thompsonovi přiblížil zezadu ve středu ve tři čtvrtě na sedm ráno (východního amerického času), když generální ředitel UHC odcházel z hotelu Hilton. Pachatel na něj zezadu několikrát vystřelil. „Střelec pak šel směrem k oběti a pokračoval ve střelbě. Zdá se, že se zbraň porouchala. Když odstranil zaseknutí, začal znovu střílet,“ vylíčil náčelník newyorské policie Joe Kenny.

Jak informovala americká stanice CNN, vyšetřovatelé mají k dispozici jednu „použitelnou“ fotku podezřelého. Muž se totiž ubytoval v pokoji pro více osob s dalšími dvěma muži. Po zbytek času, kdy ho zachytávaly kamery na různých místech New Yorku, se pohyboval v masce.

Vyšetřovatelé aktuálně pracují s několika důkazy. V uličce, jíž střelec proběhl, našli telefon, který mu údajně mohl patřit. Dále zde nalezli láhev vody, kterou si měl koupit v kavárně Starbucks těsně před střelbou.

Znepokojivý nález ale policisté učinili přímo na místě činu. Na třech vypálených nábojnicích byla vyrytá slova „deny“, „defend“ a „depose“ neboli „popírat“, „obhajovat“ a „zbavit se/vypovědět“. Vzhledem k tomu, že je motiv činu dosud nejasný, není možné přesně určit význam těchto slov.

Manželka oběti Paulette Thompsonová prohlásila, že jejímu manželovi bylo vyhrožováno. Podle jednoho ze zdrojů se ale jednalo o výhrůžky směřované společnosti UHC, respektive nejmenované osobě z nejvyššího managementu.

Podle zjištění americké stanice NBC ani přes tyto hrozby Thompson nevyužíval ochranku, ačkoli UHC bezpečnostní tým má. „Když jsem mluvil s ostatními zaměstnanci, kteří s ním do New Yorku cestovali, nezdá se, že by měl ochranku. Z hotelu odešel sám, pěšky, vůbec to nevypadalo, že by měl nějaké problémy,“ doplnil Kelly.

Policisté na hlavu pachatele vypsali odměnu ve výši 10 tisíc dolarů, což je v přepočtu asi 238 tisíc korun. Podle slov komisařky newyorské policie Jessicy Tischové existují možní svědci střelby. „Kolem podezřelého prošlo mnoho lidí, ale zdálo se, že si na svůj cíl počkal. Podezřelý utekl nejprve pěšky, pak na elektrokole a naposledy byl spatřen v Central Parku,“ shrnula.