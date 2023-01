Fin, Albánec, Srb a teď i účastník MS v Kataru. Sparta lovila posily na přelomu roku v zahraničí

A všichni zmiňovaní nováčci v kádru Sparty jsou reprezentanti svých zemí, v případě Srba Kamenoviče se pak jedná o mládežnického reprezentanta. Co se týče čtyřiadvacetiletého Fina Kairinena, tak ten pak kromě dresu reprezentace, za kterou nastoupil zatím sedmkrát, nosil dresy Lilleströmu, Interu Turku, HJK Helsinky nebo Midtjyllandu.

V minulé sezóně pak za zmiňovaný norský Lilleström, se kterým na evropské scéně dokráčel do 3. předkola Evropské konferenční ligy, ve 22 zápasech vstřelil jednu branku.

„Získáváme reprezentanta, který nám zvýší kvalitu a konkurenci ve středové řadě. Dobře se zapojuje do kombinace a rozehrávky, je poctivý směrem do defenzivy. Kvalitně zahrává standardní situace a správně reaguje po ztrátě a zisku míče,“ uvedl k jeho osobě sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Fina následoval do pražského klubu další zahraniční fotbalista, tentokrát dvaadvacetiletý srbský obránce Dimitrij Kamenovič, jenž byl naposledy součástí kádru Lazia Řím, a právě s tímto slavným římským klubem jsou Pražané domluveni na tom, že po případném odkupu budou moct s Kamenovičem spolupracovat dlouhodoběji. „Fyzické dispozice, variace přihrávek, důraz a síla ve vzduchu. To jsou atributy, které Dimitrije zdobí a díky kterým rozšiřuje naše obranné řady. Je stále mladý, a má tak velký potenciál se zlepšovat a rozvíjet," nechal se k tomuto hráči slyšet Rosický.

Připomeňme, že Kamenovič před působením v Římě působil v srbském týmu Čukarički, za který odehrál 50 duelů a za který vstřelil dvě branky.

Tím výčet zahraničních posil na Letné rozhodně nekončí. Z další velké evropské ligové soutěže, tentokrát nejvyšší francouzské ligy, totiž přišel albánský reprezentant Qazim Laci hrající naposledy za francouzské Ajaccio. Šestadvacetiletý záložník se dohodl na víceleté smlouvě. "Příchodem Qazima získáváme středního záložníka, který svou odlišnou typologií výborně doplní naši stávající středovou řadu a trenérovi dá širokou škálu možností v ose mužstva. Je zvyklý na fyzicky náročné zápasy ze dvou nejvyšších francouzských soutěží. Je technicky vybavený, dokáže měnit tempo hry, zrychlovat ji a i z hloubky pole se dostat do soupeřova vápna. Dobře dostupuje a má vítěznou mentalitu," popisuje Rosický dovednosti této posiy.

Qazim Laci se krátce po narození přestěhoval s rodiči do Řecka, tam byl odchovancem Olympiakosu Pireus, v jeho A-týmu se ale představil jen v jednom pohárovém zápase. Hostoval však v APOELU Nikósie a řeckém Levadiakosu, v Ajacciu pak hrál od sezóny 2017/18 a i díky jeho službám se tento tým dostal mezi francouzskou elitu. Pokud jde však o jeho působení ve druhé francouzské lize, tak tam za 137 duelů nastřílel deset gólů.

Na Letnou zamířil i účastník MS v Kataru: Australan Awer Mabil

Rozhodně nejzajímavější posilou je ta nejčerstvější. Ve středu klub totiž oznámil příchod sedmadvacetiletého australského záložníka Awera Mabila. Sparta se na jeho příchodu dohodla se španělským účastníkem La Ligy Cádízem, kde byl od léta. „Awer je ofenzivní křídlo, pracovitý hráč, který umí přejít přes protihráče v souboji jeden na jednoho. Má zkušenosti z mezinárodních zápasů, které odehrál jak v dresu národního týmu Austrálie, tak v UEFA soutěžích. Je to týmový hráč s vítěznou mentalitou. Výhodou je, že ho trenér dobře zná ze společného působení v Midtjyllandu," okomentoval novou posilu Rosický pro sparťanský web.

Pro ten svá první slova po podpisu věnoval i samotný Mabil. "Chci bojovat o tituly. Takže hlavní motivací, proč jsem sem přišel, je vyhrávat, bojovat o titul a také hrát znovu evropské poháry. Hrál jsem Ligu mistrů se svým bývalým týmem v Dánsku. Byl to skvělý pocit a hrozně bych to chtěl prožít znovu. A to je pro mě cíl tady," uvedl konkrétně.

Keňský rodák Awer Mabil hrál v Austrálii za Campbelltown City a Adelaide United, ve dvaceti letech se pak přestěhoval do dánského Midtjyllandu, se kterým dokázal triumfovat jak v Dánském poháru, tak v dánské lize. Za dánský celek si zahrál patnáct zápasů v Lize mistrů, v jednom z kvalifikačních play-off proti Slavii dokonce zaznamenal asistenci.