Fotbalová Sparta se vrátila zpátky do marasmu. S Feyenoordem v Lize mistrů padla

Sparta se po čtyřech zápasech chtěla konečně dočkat v Lize mistrů zase kýženého vítězství a tak to byla ona, která se hned od úvodního výkopu snažila o aktivní hru a už po dvou minutách zápasu se odhodlala k zakončení, konkrétně Kairinen ke střele z dálky, ale tu gólman Wellenreuther vyrazil na roh. Navázat na tuto sparťanskou akci se podařilo o chvíli později Birmančevičovi, který se ocitl v nadějné pozici v šestnáctce, ale netrefil zařízení.

Už závěr úvodní desetiminutovky však zasadil Feyenoord smrtelnou ránu pro Pražany. Nejprve totiž se po nevydařeném Rrahmaniho odkopu dostal k balonu Trauner, jenž hlavičkoval tak, že si bránící Vitík srazil míč do své branky přesně do protipohybu gólmana Vindahla, 0:1 pro Feyenoord. Pouhých devadesát vteřin na to tu pak přišel druhý gól Feyenoordu, když po Kairinenově chybě všeho dokázal dokonale využít Paixao, jenž tuto svou akci zakončil přesně k tyči, 0:2.

Po čtvrthodině hry se dožadovali sparťané odpískání penalty po domnělé ruce Traunera, vše ale proběhlo dle rozhodčích a podle VARu v souladu s pravidly. Následně na druhé straně mohl navýšit domácí vedení Milambo po ráně z voleje po centru, tehdy se ještě dokázal brankář Vindahl zaskvět při zákroku. Milambo neuspěl ani při své šanci ve 25. minutě, když zakončoval střelou zpoza šestnáctky. A tak se o třetí branku domácích nakonec postaral po půlhodině hry Músa poté, co si navedl balon na levou nohu a vypálil, 0:3.

Krátce před odchodem do kabin na poločasovou pauzu se po poločasu hrůzy naštěstí svěřencům Larse Friise podařilo alespoň snížit, když po Sadílkově autu, který prodloužil Sörensen na Rrahmaniho, jenž se tak následně radoval ze šesté branky v dresu Sparty, 1:3.

Druhou půli se snažil otevřít kontaktní brankou Sadílek, kdyby ovšem jeho zakončení nevyrazil brankář Wellenreuther. Jeho sparťanský protějšek se zase představil po hodině hry, kdy pro změnu vykopl střelu z úhlu od kopačky Giméneze. Přestože se Pražané nadechovali k lepšímu výkonu, v 63. minutě všechno přišlo vniveč, když se po centru Moussy dostal balon až ke Giménezovi a ten tak zvýšil na 1:4. Nezabránili tomu ani Sadílek, ani Vitík.

I když následně na druhé straně přišlo snížení, trefa Birmančeviče nakonec neplatila kvůli ofsajdu. Až v 79. minutě přišel na řadu konečně regulérní sparťanský gól, když si míč do vlastní branky po Rynešově centru srazil střídající Beelen. Sparta se ještě mohla strachovat, aby porážka nebyla vyšší, jelikož si soupeř ještě v nastavení vypracoval několik příležitostí, ale skóre 2:4 pro Feyenoord už se nakonec neměnilo.

Pražané tak mají nadále na svém kontě v Lize mistrů pouhé čtyři body a před závěrečnými dvěma lednovými duely s Interem Milán a Leverkusenem mají pramalou šanci na postup do jarní fáze soutěže, kdy je zapotřebí umístit se do 24. místa v ligové fázi.

Konečný výsledek zápasu fotbalové Ligy mistrů UEFA (11.12.2024):

Feyenoord Rotterdam – Sparta Praha 4:2 (3:1)

Branky: 8. Trauner, 10. Paixao, 30. Músa, 63. Giménez – 43. Rrahmani, 79. vlastní Beelen. Rozhodčí: Stieler – Beitinger, Borsch - Dankert (video, všichni Něm.). ŽK: Giménez – Vindahl, Sörensen, Vitík, Zelený. Diváci: 42 535

Feyenoord: Wellenreuther – Nieuwkoop (75. Bueno), Trauner, Hancko, Smal (59. Beelen) – Hwang In-pom (75. Zerrúqí), Milambo, Timber – Músa (75. Stengs), Giménez (69. Osman), Paixao. Trenér: Priske

Sparta: Vindahl – Vitík, Sörensen, Cobbaut (68. Panák) – Wiesner, Solbakken (68. Laci), Kairinen, Ryneš (83. Zelený) – Sadílek – Rrahmani (77. Olatunji), Birmančevič (77. Krasniqi). Trenér: Friis