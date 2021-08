Brněnské derby s pěstmi. Hráč Líšně Silný dostal červenou za napadení chuligána

Do konce ostře sledovaného nedělního dopoledního zápasu druhé Fortuna národní ligy mezi Líšní a Zbrojovkou Brno zbývalo deset minut, když se udál na stadionu Líšně rozhodující moment celého utkání, kdterý nakonec rozhodl o výsledku. Nepostarali se o něj ovšem samotní hráči, ale hned dva chuligáni Zbrojovky Bbrno, kteří tehdy vnikli na hrací plochu. Pořadatelé měli s nimi co dělat, aby je zpacifikovali, do rozmíšky se pak ale vrhnul i útočník Líšně Jan Silný, který se chtěl zastat napadaného pořadatele a jednoho z chuligánů tak napadl. Právě za to ho následně sudí vyloučil a Líšeň dohrávala o deseti. Zbrojovka Brno nakonec gólem Jakuba Řezníčka v nastavení vyhrála 2:1.

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz