FIFA rozhodla o dalších pořadatelích MS. Po šesti zemích má následovat Saúdská Arábie

Zmiňovaný on-line kongres FIFA tak tímto svým krokem, který posvětilo 211 členských asociací, potvrdil rozhodnutí rady FIFA z října loňského roku. V roce 2030 se tak první tři zápasy MS odehrají v již výše zmiňovaných jihoamerických zemích, přičemž ten úvodní duel by se mě uskutečnit v Montevideu. To proto, že právě v Uruguayi se konalo první mistrovství světa v historii v roce 1930. Po těchto prvních třech zápasech se pak mistrovství světa přesune do Španělska, Portugalska a Maroka. Poprvé se tak šampionát uskuteční nejen v šesti zemích, ale rovnou na třech kontinentech.

Zatímco Maroko a Portugalsko bude hostit fotbalové MS poprvé, Španělsko si zopakuje pořadatelství z roku 1982. Uruguay, Paraguay a Argentina se původně snažily o společnou samostatnou kandidaturu tohoto šampionátu, ale FIFA tuto kandidaturu zamítla.

Rozhodlo se i o pořadateli světového šampionátu v roce 2034. Ten už se odehraje tradičně jen v jedné zemi, ovšem v netradiční destinaci. Po 12 letech to bude podruhé, co se fotbalové MS vrátí do arabského světa, jelikož oním pořadatelem se stala Saúdská Arábie. Stejně jako v případě Kataru, tak i tentokrát čelí FIFA kritice za výběr kvůli porušování lidských práv v pořadatelské zemi.

Konference se zúčastnil vedle generálního sekretáře Fotbalové asociace ČR (FAČR) i šéf českého fotbalu Petr Fousek, který výběr pořadatelů poté okomentoval. "Pro nás jsou Španělsko, Portugalsko a Maroko skvělé destinace. Šampionát bude v Evropě, tedy blízko pro naše fanoušky. Země jsou také sportovně tradičně silné," nechal se slyšet konkrétně k pořadatelům MS 2030 a pokračoval o MS 2034: "Co se týče Saúdské Arábie, jejich stadiony a zázemí budou na vysoké úrovni. Jsem si jist, že dokážou uspořádat špičkový turnaj na světové úrovni. Nejpodstatnější pro český fotbal je ale to, aby se naše reprezentace na mistrovství světa probojovala."

Dodejme, že nejbližší mistrovství světa se bude konat v roce 2026 ve třech zemích a bude ryze zámořské, jelikož se bude hrát ve Spojených státech, v Kanadě a Mexiku. Poprvé půjde o turnaj, kterého se zúčastní hned 48 týmů.