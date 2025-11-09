Dostane Trump „fotbalovou Nobelovu cenu míru“? FIFA představila nové ocenění

Tolik kýženou Nobelovu cenu míru americký prezident Donald Trump letos nedostal, přestože on sám pro to od svého znovuzvolení do úřadu dělal, co mohl – jak sám říkal, ukončil již šest válek. Nemusí to však znamenat, že by snad v tomto roce žádnou cenu za své mírové úsilí ještě nemohl dostat. Mezinárodní fotbalová federace FIFA se totiž rozhodla vytvořit nové ocenění s názvem Cena míru FIFA a není vyloučeno, že by se jejím prvním držitelem mohla stát současná americká hlava státu. Jestli tomu tak opravdu bude, to se svět dozví 5. prosince.
Právě tehdy totiž proběhne ve Washingtonu ceremoniál, při němž se vylosují základní skupiny fotbalového mistrovství světa, které se příští rok v létě uskuteční v USA, Kanadě a Mexiku a právě tehdy bude poprvé udělena tato nová cena, kterou hodlá FIFA udělovat každý rok.
Samotný šéf FIFA Gianni Infantino nechtěl potvrdit, zda Cenu míru FIFA za rok 2025 dostane skutečně Trump. „Uvidíte 5. prosince,“ uvedl lakonicky s tím, že nepopírá, že má se současným americkým prezidentem velice přátelský vztah. „Prezidenta Trumpa považuji za opravdu blízkého přítele. Samozřejmě byl velmi nápomocný ve všem, co děláme pro mistrovství světa. Má neuvěřitelnou energii, opravdu to obdivuji. Dělá, co říká. Říká, co si myslí. Říká to, co si mnoho lidí myslí také, ale možná se neodvažuje říct. A proto je tak úspěšný,“ nechal se slyšet Infantino.
Připomeňme, že letos Nobelovu cenu míru nakonec dostala venezuelská opoziční politička a aktivistka María Corina Machadová a vzhledem k tomu, že podle mnohých expertů Trump představuje spíše někoho, kdo boří mezinárodní světový řád, Nobelovu cenu míru asi jen tak v ruce držet nebude.
Zdroj: Jan Hrabě