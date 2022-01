Dal rozhovor bez vědomí klubu. V Chelsea tak Lukakua čeká pohovor s trenérem Tuchelem

Onen inkriminovaný rozhovor byl zveřejněn již minulý týden ve čtvrtek. Kromě toho, že moc nenastupuje, si belgický reprezentant postěžoval i na současný herní styl mužstva.

Po nedělmím ligovém duelu s Liverpoolem (2:2) se nechtěl k Lukakuovi Tuchel nikterak blíže vyjadřovat a poukazoval na pondělní jednání mezi ním a hráčem. „Bylo to příliš veliké a hlasité prohlášení, které navíc bylo těsně před zápasem. Rozhodl jsem se, že chci ochránit přípravu na utkání, a tak jsem ho nezařadil do sestavy. Mluvili jsme o tom spolu dvakrát, hovořili jsme i s ostatními hráči a rozhodli jsme se, že to tak uděláme. Musíme se soustředit na sto procent, což je složité i bez takové situace. Bylo jednodušší nezařadit ho do sestavy. Bylo to těžké rozhodnutí, ale takový je můj názor,“ řekl konkrétně v rozhovoru pro Sky Sport.

Romelu Lukaku, jenž je přes svou fotbalovou genialitu znám jako potížista, přestoupil do Chelsea loni v létě z Interu Milán za rekordních 97,5 milionu liber (2,9 miliardy korun). Zůstal však daleko za očekáváním. I kvůli zranění nastoupil k osmnácti duelům, během kterých bvstřelil jen sedm branek. Jaký to rozdíl, když oblékal dres Interu Milán, v němž během dvou sezón vstřelil 64 gólů.