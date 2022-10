Mbappé se s Neymarem nesnese. Paris Saint Germain tak chce co nejrychleji opustit

Není žádným tajemstvím, že třiadvacetiletý francouzský útočník má vztahy napjaté nejen se svými spoluhráči, ale i s vedením klubu už delší dobu. Podle Mbappého totiž nedodržuje dohodnuté podmínky ze smlouvy a změnit adresu už tak hodlal již v létě. Tehdy chtěl odejít do Realu Madrid, se kterým už byl dokonce skoro domluven, vedení Paris Saint Germain ale přispěchal s podmínky, které nešly odmítnout.

Ty mají spočívat v tom, že kromě toho, že na konto francouzského mladíka přichází astronomický plat má i astronomický bonus ve výši až 100 milionů eur (v přepočtu zhruba dvě a půl miliardy korun) a navíc má možnost mluvit do chodu klubu a určovat vedení, koho chce do týmu a koho ne. Své slovo pak měl dokonce i při výběru nového trenéra. V posledních dnech tak na základě těchto těžko pochopitelných privilegií hodlá z týmu nechat odejít právě Neymara.

Tím však potíže s Mbappém nekončí. Světový šampion z roku 2018 se totiž ještě nechal slyšet, že vedení klubu tedy nedodržuje smlouvu a že ji s ním podepsali až do roku 2025. Uvádí to navzdory tomu, že Mbappé nakonec podepsal kontrakt jen do roku 2024 s opcí na jeden rok, přičemž o její aktivaci může rozhodnout jedině on.

Chce tak proto už v lednu Paříž opustit. Vedení PSG už se nechalo prý slyšet, že je ochotno s Mbappém jednat ovšem s tím, že nakonec neodejde do Realu Madrid. Oba majitelé těchto klubů jsou totiž momentálně ve sváru a to právě kvůli ambicióznímu Francouzovi. A nejen kvůli němu, ale i kvůli odlišným postojům k evropské Superlize. Ve hře o Mbappého služby tak může být největším kandidátem Liverpool.

Není pak divu, že Mbappé přestává být u pařížských fanoušků oblíbeným hráčem a začínají ho mít za "rozmazleného fracka".