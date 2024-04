Radovi se snížil trest za rasismus z osmi na tři měsíce. I tak je ale trenér pražské Dukly zklamaný

"Odvolací komise rozhodla tak, že právní kvalifikace, kterou zvolila disciplinární komise, je správná a pan Rada se skutečně dopustil disciplinárního přečinu. Jiný názor měla komise na výši trestu. Dle názoru odvolací komise jednání pana Rady bylo hanobící, bylo urážlivé. Nicméně intenzita toho vyjádření nebyla taková, aby zasahovala do soutěží tak výrazným způsobem, že by zakázala výkon činnosti na dobu osmi měsíců," vysvětlil předseda odvolací komise Jan Malý, proč nakonec odvolací komise sáhla ke snížení původního trestu.

I přesto je kouč Rada zklamán a i tříměsíční stopku vnímá jako přísnou za dvě slova. "Asi všichni zdůrazní, že došlo ke snížení trestu, ale já jsem stejně zklamaný. Jako hráč a trenér působím v profesionálním fotbalu téměř 47 let a vždycky jsem se snažil dělat všechno férově. Excesy jsem měl, ale tohle je za dvě slova kruté. Netušil jsem, jak případ vyeskaluje. Na závěr kariéry, i když netvrdím, že končím," nechal se slyšet pro Českou tiskovou kancelář (ČTK).

Rada se pondělního jednání odvolací komise zúčastnil osobně, přičemž jeho právním zástupcem byl Tomáš Sokol, jenž tam byl přítomen také. "Znovu jsem zdůraznil, že z mé strany rozhodně nešlo o rasismus. Odvolací komise se telefonicky spojila také s Tomášem Poláchem, který jí potvrdil, že věc je mezi námi dvěma uzavřená," pokračoval Rada, jenž původně osmiměsíční trest vnímal takovým způsobem, že mluvil o odchodu z klubu. Ten se ale za Radu postavil. "Co teď bude dál? Musíme sezonu i beze mě dohrát a splnit cíl, který před sebou všichni máme. S majitelem (podnikatelem Petrem Pauknerem) máme takový vztah, že si vždycky sedneme a každou důležitou věc spolu na rovinu probereme. Své si řekne i sportovní ředitel (Josef Jinoch). Dukla musí rozhodnout. Teď bych nic nepředjímal," zakončil Rada.

"Do budoucna je třeba říct, že takovéto přečiny musejí být ze strany disciplinárních orgánů vždy trestány, samozřejmě vždy s rozvahou. Ale pokud výrazy budou směřovat výlučně k hanobení rasy, etnika či podobné menšinové skupiny, musejí být stíhány velice přísně. V tomto případě jsme však nedošli k názoru, že by tomu tak bylo. Že by intenzita jednání pana Rady byla taková, že by extrémně zasahovala do sféry potlačování menšin či hanobení národa nebo rasy," dodal na závěr celého případu Malý.