Obránce Kačaraba bude nadále v pražské Slavii. Podepsal smlouvu na tři roky

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Ukrajinský fotbalový obránce Taras Kačaraba se na Silvestra 2021 stal kmenovým hráčem pražské Slavie a to poté, co právě s tímto sešívaným klubem podepsal tříletý kontrakt a poté, co před tímto podpisem vedení Slavie uplatnilo na fotbalistu opci. Pražané ho tak získali z Liberce, odkud hráč v Edenu hostoval.