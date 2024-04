LFA si schválila změnu stanov. Skončí funkce předsedy, o chod asociace se budou starat kluby

Zrušení postu předsedy pro LFA však nutně neznamená, že se ve vedení asociace znovu neobjeví její předseda Dušan Svoboda, jenž je v této funkci od samotného vzniku asociace v roce 2011. Sám Svoboda nevylučuje, že bude pražskou Spartou do vedení nominovaný znovu. "Možné to je. S kolegou (místopředsedou za první ligu Adolfem) Šádkem jsme si ještě předsevzali nějaké cíle. Budeme usilovat o to, aby se zvýšil počet zvolených zástupců ve výkonném výboru (FAČR) za ligu ze dvou na tři. Obecně jako pamětník považuji za důležité, aby byla personální shoda a kontinuita v obsazení ligového výboru a členů výkonného výboru za kluby první a druhé ligy. Některé věci jsou spolu úzce propojené. Ti lidé takhle mohou nejlépe reprezentovat zájmy profesionálních klubů," dal najevo Svoboda, jaké zkušenosti nasbíral během svého působení v čele LFA.

Oproti dosavadním zvyklostem, kdy byli členové výkonného výboru LFA voleni vždy jednou za čtyři roky, se od příští sezóny budou volit zástupci klubů po každé sezóně dle aktuálního konečného pořadí v prvních dvou tuzemských profesionálních soutěžích, které LFA řídí od roku 2016, kdy se stala nezávislou na Fotbalové asociaci ČR (FAČR). Nic se nebude měnit ohledně jmenování výkonného ředitele, které bude mít na starosti i nadále ligový výbor.

Mimochodem, počítá se, že od příští sezóny bude výkonným ředitelem Tomáš Bárta. Jeho pravomoci se ale značně posílí, bude mít svůj tým a navýšený rozpočet. "Myslím, že z hlediska praktického fungování LFA se toho zase tolik nezmění. Doteď měl veškeré pravomoci k řízení soutěží svěřené výkonný ředitel na základě pověření od ligového výboru. Stanovy něco říkaly a ligový výbor kompetence převedl na Tomáše Bártu. Nově to bude zakomponováno přímo do stanov, je to jakási formální změna," uvedl dosavadní předseda LFA Dušan Svoboda k pozici výkonného ředitele.

"Důležitá změna je ve způsobu konstituce ligového výboru. Z mého pohledu dochází k odpolitizování orgánu, protože dřív byly jednou za čtyři roky volby. V současné době se výrazným způsobem změní a zjednoduší. Z mého pohledu je to i návrat k prapůvodní myšlence vzniku LFA," vysvětloval pak na tiskové konferenci změny stanov Svoboda. Ten dále popsal genezi vzniku LFA: "Jedna z věcí, proč jsem tehdy s myšlenkou LFA přišel, bylo, že jsem chtěl, aby se LFA trochu vymkla z volebního mechanismu FAČR. Jednou za čtyři roky má FAČR volby, volené pozice se vždy stávají předmětem interních dohod. Chtěli jsme, aby se LFA z těchto volebních dohod posunula trochu mimo."

Co se týče nominování členů do vedení LFA dle nových stanov, tak pro kluby v nich nejsou žádné další podmínky, kdo by měl být nominován. Tudíž se tak může stát z jejich řad členem ligového výboru kdokoli. "Je to ve výlučné kompetenci klubů. Čistě teoreticky tam bude podmínka, že to musí být člen FAČR. Jiné omezení tam není. Co se týká toho jednoho místa z první a druhé ligy, to bude podléhat klasické volební proceduře. I tito členové se budou měnit po roce," dodal Svoboda.