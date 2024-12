Francie, anebo Chorvatsko, ale i Faerské ostrovy a Gibraltar. To jsou čeští soupeři v boji o MS

Postup na závěrečný turnaj v zámoří si zajistí vítězové všech 12 kvalifikačních skupin, ti, kteří skončí na druhých pozicích, se budou muset následně o účast na MS ještě poprat v play-off baráži, které se jistě zúčastní i vítězové skupin nedávno skončivší skupinové části Ligy národů.

Protože česká reprezentace svoji skupinu Ligy národů B1 vyhrála, patří i ona mezi ty šťastlivce, které by účast v baráži neminula. Dodejme, že v pořadí vítězů skupin Ligy národů zaujímají Češi osmé místo mimo jiné i za Španělskem, Německem, Portugalskem, Francií a Anglií, u kterých se očekává, že se ve svých kvalifikačních skupinách umístí do druhého místa.

Právě propojení losu kvalifikace o MS s Ligou národů bylo novinkou tohoto procesu. Jelikož až v březnu bude mít Liga národů na programu nejen vyřazovací část, ale i boje o postup mezi svými jednotlivými výkonnostními divizemi, hned v osmi kvalifikačních skupinách z celkových dvanácti tak zatím neví jméno jednoho ze svých účastníků. Vedle toho pak museli být vítězové čtvrtfinále Ligy národů automaticky umístěni do jedné ze čtyř čtyřčlenných skupin.

Což se rozhodně netýkalo českého týmu, u něhož bylo už předem známo, že se představí v některé z pětičlenných skupin. Už před losem kvalifikace bylo taktéž jasné, že se budou týmy vytahovat z pěti výkonnostních košů a proto tak bylo také jasné, že se Češi vyhnou jedenácti týmům ze svého koše včetně Slovenska.

Nakonec byl český tým vytáhnut z osudí jako ten úplně poslední a byl tak přirazen do skupiny L. V ní se tedy utká s poraženým z dvojice Francie-Chorvatsko. V případě Francie se jedná o účastníka posledních dvou finále světového šampionátu, který v roce 2018 vyhrál zlato poté, co ve finále porazila právě Chorvatsko. V roce 2022 pro změnu bral stříbro po neúspěšném penaltovém rozstřelu s Argentinou. Chorvaté jsou pak bronzovými medailisty z posledního mistrovství světa v Kataru.

S Francií se Češi střetli naposledy v roce 2003, kdy v St. Denis nečekaně vyhráli 2:0, přičemž se jednalo o přípravu. S Chorvaty se Češi utkali dvakrát na Euru v letech 2016 (2:2) a 2021 (1:1).

S fotbalisty Černé Hory se český tým v minulosti utkal celkem pětkrát, přičemž třeba v roce 2019 se s nimi utkal v kvalifikaci o Euro, osm let před tím se s nimi střetl v baráži o Euro. Naposledy se s nimi utkal loni v Podgorici, kde v rámci přípravy vyhrál vysoko 4:1.

S Faerskými ostrovy se taktéž česká reprezentace už utkala, a to celkem devětkrát a pokaždé s nimi vyhrála. Naposledy loni byli Češi rádi za hubenou výhru 1:0 až brankou z penalty ze 76. minuty. S Gibraltarem se pak Češi utkají v historii vůbec poprvé.

Kapitán národního mužstva Tomáš Souček věří, že složení skupiny dává Česku na kýžený postup na závěrečný turnaj. "Skupinu beru hodně pozitivně. Je tam i spousta týmů, které jsem si přál. Věřím, že tohle je to mistrovství, na které se dostaneme," nechal se slyšet konkrétně, přičemž šéf českého fotbalu Petr Fousek ho doplnil s opatrnějším prohlášením: "Je to sportovně velmi náročná skupina, ale los mohl být i horší. Na naší ambici udělat vše pro postup po 20 letech na mistrovství světa se rozhodně nic nemění."

Svůj komentář k soupeřům dodal i jeden z asistentů kouče Ivana Haška Jaroslav Köstl, pro nějž bylo těžké se orientovat už při samotném losu. "Po těch procedurálních věcech bylo těžké tipovat, tipovačku mohl vyhrát tak absolvent matfyzu. Z prvního koše si ani nejde vybírat. Čekali jsme silného soupeře a budeme ho mít, ať už to bude Chorvatsko nebo Francie. Co se týče Černé Hory, pamatuji si legendární baráž o Euro 2012, kterou rozhodl Petr Jiráček. Budeme na to chtít navázat. Je v našich silách je porazit. Na Faerských ostrovech se bude hrát na umělé trávě, ale není to nic, s čím bychom si neměli poradit. Před utkáním samozřejmě uděláme speciální tréninky na umělém povrchu. Je to tým, který bychom měli porazit. Povinnost zvítězit velí i proti Gibraltaru," zakončil.

Los evropské části kvalifikace mistrovství světa ve fotbale 2026:

Skupina A: vítěz Německo – Itálie, Slovensko, Severní Irsko, Lucembursko

Skupina B: Švýcarsko, Švédsko, Slovinsko, Kosovo

Skupina C: poražený Portugalsko – Dánsko, Řecko, Skotsko, Bělorusko

Skupina D: vítěz Francie – Chorvatsko, Ukrajina, Island, Ázerbájdžán

Skupina E: vítěz Španělsko – Nizozemsko, Turecko, Gruzie, Bulharsko

Skupina F: vítěz Portugalsko – Dánsko, Maďarsko, Irsko, Arménie

Skupina G: poražený Španělsko – Nizozemsko, Polsko, Finsko, Litva, Malta

Skupina H: Rakousko, Rumunsko, Bosna a Hercegovina, Kypr, San Marino

Skupina I: poražený Německo – Itálie, Norsko, Izrael, Estonsko, Moldavsko

Skupina J: Belgie, Wales, Severní Makedonie, Kazachstán, Lichtenštejnsko

Skupina K: Anglie, Srbsko, Albánie, Lotyšsko, Andorra

Skupina L: poražený Francie – Chorvatsko, Česko, Černá Hora, Faerské ostrovy, Gibraltar

Program českého týmu:

22. března: 20:45 Česko – Faerské ostrovy

25. března: 20:45 Gibraltar – Česko

6. června: 20:45 Česko – Černá Hora

9. června: 20:45 Francie/Chorvatsko – Česko

5. září: 20:45 Černá Hora – Česko

9. října: 20:45 Česko – Francie/Chorvatsko

12. října: 18:00 Faerské ostrovy – Česko

17. listopadu: 20:45 Česko – Gibraltar