Praha usiluje o pořádání finále Evropské konferenční ligy. Musí ale porazit pět měst

"Věřím, že navážeme na úspěšná pořadatelství Superpoháru UEFA 2013 a mistrovství Evropy do 21 let v roce 2015. Vytvoříme tým, který připraví nabídku. Na základě těchto zkušeností věříme, že máme velkou šanci uspět. Uděláme všechno pro to, aby se finálové utkání hrálo v Praze v Edenu," nechal se k rozhodnutí Prahy kandidovat na pořadatele finále Evropské konferenční ligy v roce 2023 Michal Valtr, generální sekretář Fotbalové asociace ČR (FAČR).

Přestože má Praha z minulosti zkušenosti s pořádáním velkých fotbalových akcí, jistě to neznamená, že má pořádání tohoto finále konajícího se za dva roky jisté. Ví to pochopitelně i samotný předseda FAČR Petr Fousek. "Ale v UEFA máme ještě jeden důležitý rozměr, a tím je Praha a naše česká pohostinnost. Ať už to byl Superpohár UEFA nebo finále mistrovství Evropy do 21 let, tak jsme se toho zhostili na výbornou, co se týká organizace. Praha má navíc co nabídnout, a to po všech stránkách, které fotbal doprovází. Je to naše výhoda," řekl konkrétně.

Dodejme, že právě v této sezóně 2021/22 se koná úplně první ročník Evropské konferenční ligy, jež se tak stala až třetí pohárovou soutěží za Ligou mistrů a Evropskou ligou. Z českých pohárových zástupců se pak ve skupinové fázi této soutěže objevují v tomto premiérovém ročníku Slavia a Jablonec.

Finále Evropské konferenční ligy 2021/22 se pak bude konat 25. května příštího roku v albánské Tiraně.