Přestoupí Messi přeci jenom do Manchesteru City? Klub by musel splnit dva požadavky

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Mohlo by se zdát, že se dění kolem Lionela Messiho uklidnilo a poté, co dosáhl svého, tedy konci šéfa Barcelony Josepa Bartomeua, by si člověk řekl, že by mohl v katalánském velkoklubu nadále zůstat, jenže zdá se, že tu stále přeci jenom existuje možnost Messiho odchodu. Jak totiž upozorňuje britský server SportWitness, samotný Lionel Messi si vyžádal "dva velmi důležité požadavky", které pokud by anglický Manchester City splnil, cesta do Anglie by byla pro Messiho volná.